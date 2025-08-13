法國首認鎮壓喀麥隆是戰爭 馬克宏面對血腥殖民史

法國總統馬克宏在一封今天公開的信中承認，在喀麥隆1950年代末期去殖民化運動的期間與後續，法國對這個非洲國家發動了以「暴力鎮壓」為標誌的「戰爭」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）致喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）的信函是於上月寄出，這封信也是法國在馬克宏治下，努力接受自身往往充滿血腥的殖民歷史的最新例證。

今年1月發布的一份官方報告顯示，法國曾實施大規模迫遷，將好幾十萬計喀麥隆人關進拘留營，甚至支持殘暴的民兵組織，以鎮壓這個中非國家追求主權的運動。

儘管如此，喀麥隆終究於1960年1月1日自法國獨立。撰寫報告的歷史委員會調查了在喀麥隆獨立前後這些年，法國所扮演的角色。

法國總統府公開了馬克宏寫給畢亞的信函，他在信中表示：「委員會的歷史學家非常明確指出，喀麥隆曾發生一場戰爭，期間殖民當局與法國軍隊施行多種形式的暴力鎮壓，這種行為甚至持續至1960年之後。」

他說：「今日，我有義務承認法國在這些事件中的角色與責任。」

美聯社報導，這是法國政府首次正式承認，其對喀麥隆獨立運動的鎮壓行為是戰爭。

馬克宏2022年訪問喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）時，宣布成立前述委員會。

這個委員會由14名法國與喀麥隆歷史學家組成，根據解密檔案、目擊者陳述及實地調查，研究法國於1945年至1971年間在喀麥隆所扮演的角色。