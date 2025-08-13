李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

韓聯社13日報導，南韓總統辦公室同日表示，總統李在明8月稍晚訪問美國前，將先於23至24日訪問日本，期間將會晤日本首相石破茂，兩人將討論增進韓日雙邊關係和韓美日三邊夥伴關係的方式。

李在明和石破也將談到區域和平和穩定議題。南韓總統府發言人姜由楨13日說，韓日領袖將尋求強化兩國之間以未來為導向合作的基礎，同時討論增強韓日、韓美日合作的方法，以及區域和平穩定等其他區域和全球議題，希望這次訪日將深化雙方的個人連結和信任。

姜由楨12日已說，李在明25日將在美國華府舉行他與美國總統川普的首次峰會，將討論強化韓美聯盟與經濟安全夥伴關係。

韓聯社說，李在明決定在訪美前先行訪日，被視為不同尋常的作法，因為過去南韓總統通常將華府當作外交會談的第一個目的地。韓日都是美國在亞洲的重要盟友，但兩國都面臨川普政府高關稅政策帶來的貿易不確定性，以及北韓與俄羅斯連結日深造成的安全威脅加劇。

這將是李在明6月4日就任總統以來首度訪問日本，也是他自6月在加拿大7大工業國集團（G7）會議場邊會晤石破以來，兩人第2次面對面會晤。兩人上次會談已同意建立以未來為導向的關係，延續領袖間經常往來的「穿梭外交」，並強化韓美日三邊合作。

至於「川李會」，姜由楨12日在記者會說，這次川李峰會主軸是將韓美安全聯盟發展為「未來導向的全面安全聯盟」與經濟安全夥伴關係，此外根據7月達成的韓美關稅協議，兩國領袖將尋求推進製造產業合作關係，包括半導體、電池和造船等領域。