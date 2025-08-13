南韓反中示威高漲 李在明稱「有損國家形象」：超越言論自由界限

南韓國內近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。韓媒報導，南韓總統李在明12日說，類似事件有損南韓國家形象，要「徹底採取必要措施」，防止再次發生。他並要求相關單位，必要時應制定「制度性的補充對策」。

綜合韓民族日報及韓聯社報導，李在明12日在首爾主持召開國務會議，他在會議開場時作上述表示。

根據報導，李在明說，南韓近來針對外國人或社會弱勢群體的仇恨、歧視和暴力事件似乎頻頻發生。針對南韓多個地區近來出現反中集會，他說，這「超越了言論自由的界限，充斥著辱罵與暴力的仇恨示威」。

報導提到，李在明還說，希望大家思考，當其他國家看到這樣的場面時「會如何看待大韓民國」，這種行為與南韓作為「重視多樣性和包容性的民主國家」的地位「完全不相稱」。

李在明還特別向南韓有關部門說，若有必要，請制定「制度性的補充對策」。

韓聯社10日報導，南韓警方9日傳喚支持前總統尹錫悅的右翼團體「自由大學」相關成員，須在11日到案接受調查。理由是，「自由大學」7月22日晚間在中國駐韓大使館附近舉行集會，撕毀印有中國國旗及中國國家主席習近平、中國駐韓大使戴兵等人物頭像的橫幅，且「對使館方面進行侮辱」。

在此之前，中國駐南韓大使館7月9日曾發文，提醒中國民眾在南韓要注意安全。文中指稱，南韓「『個別政治勢力』捏造所謂中國干涉南韓大選，對中國進行指責抹黑」，一些人近期在中國遊客集中的首爾明洞等地區舉行反中集會遊行，「不排除個別人員採取過激行為」。