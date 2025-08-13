快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

南韓反中示威高漲 李在明稱「有損國家形象」：超越言論自由界限

中央社／ 台北13日電
南韓總統李在明。 路透社
南韓總統李在明。 路透社

南韓國內近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。韓媒報導，南韓總統李在明12日說，類似事件有損南韓國家形象，要「徹底採取必要措施」，防止再次發生。他並要求相關單位，必要時應制定「制度性的補充對策」。

綜合韓民族日報及韓聯社報導，李在明12日在首爾主持召開國務會議，他在會議開場時作上述表示。

根據報導，李在明說，南韓近來針對外國人或社會弱勢群體的仇恨、歧視和暴力事件似乎頻頻發生。針對南韓多個地區近來出現反中集會，他說，這「超越了言論自由的界限，充斥著辱罵與暴力的仇恨示威」。

報導提到，李在明還說，希望大家思考，當其他國家看到這樣的場面時「會如何看待大韓民國」，這種行為與南韓作為「重視多樣性和包容性的民主國家」的地位「完全不相稱」。

李在明還特別向南韓有關部門說，若有必要，請制定「制度性的補充對策」。

韓聯社10日報導，南韓警方9日傳喚支持前總統尹錫悅的右翼團體「自由大學」相關成員，須在11日到案接受調查。理由是，「自由大學」7月22日晚間在中國駐韓大使館附近舉行集會，撕毀印有中國國旗及中國國家主席習近平、中國駐韓大使戴兵等人物頭像的橫幅，且「對使館方面進行侮辱」。

在此之前，中國駐南韓大使館7月9日曾發文，提醒中國民眾在南韓要注意安全。文中指稱，南韓「『個別政治勢力』捏造所謂中國干涉南韓大選，對中國進行指責抹黑」，一些人近期在中國遊客集中的首爾明洞等地區舉行反中集會遊行，「不排除個別人員採取過激行為」。

南韓 反中 北京 李在明

延伸閱讀

李在明喊「借種子換秋收」！南韓5年砸1520億美元 拚經濟、振民生

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

【重磅快評】傲慢的台灣形象 林明昕示範賴政府的外交災難

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

相關新聞

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

韓聯社13日報導，南韓總統辦公室同日表示，總統李在明8月稍晚訪問美國前，將先於23至24日訪問日本，期間將會晤日本首相石...

南韓反中示威高漲 李在明稱「有損國家形象」：超越言論自由界限

南韓國內近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。韓媒報導，南韓總統李在明12日說，類似事件有損南韓國家形象，要「徹底採取必要...

日本眾院大選參政黨擬推百人參選 搶攻30至40席

參政黨代表神谷宗幣專訪

神谷宗幣：台灣有事即日本有事 籲防範中國大陸滲透

參政黨代表神谷宗幣專訪

神谷宗幣談「日本人優先」初衷：非針對外國人

參政黨代表神谷宗幣專訪

「日本人優先」打進國會 神谷宗幣拆解參政黨奇蹟

參政黨代表神谷宗幣專訪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。