德國加速推燃氣電廠 綠能轉型面臨倒退風險

中央社／ 法蘭克福13日綜合外電報導

德國保守派主導的政府近日加速推動興建更多燃氣發電廠，引發外界憂心氣候政策出現倒退跡象。

法新社報導，總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的聯合政府，將振興德國這個歐洲第一大經濟體列為首要任務，並強調，穩定且價格親民的能源供應對德國製造業巨擘至關重要。

然而，批評人士指控，這項擴張化石燃料產業的計畫是出於意識形態考量，也凸顯出新政府背離過去的綠能政策。

梅爾茨執政聯盟成員包括他所屬的中間偏右基督教民主黨（CDU）與中間偏左的社會民主黨（SPD），而上屆執政黨之一的綠黨（Greens）這次則未參與聯合執政。

由基民黨籍萊歇（Katherina Reiche）率領的經濟與能源部（BMWE），明確表態支持2030年前新建總裝置容量約20 GW（gigawatt，百萬瓩）的燃氣發電廠。過去擔任能源公司主管的萊歇主張，有必要「迅速行動」興建電廠，以「維持國內高度的能源供應安全」。

而目標就是在太陽能或風力不足時，還有備用的電力來源。

支持者表示，德國核電廠已關、燃煤發電預計也將在未來幾年退場，短期內必須增加電力供應。他們主張以天然氣作為過渡能源，彌補再生能源尚未全面投入的缺口。他們表示，天然氣雖仍排放溫室氣體，但汙染程度比燃煤要低。

根據德國氣候法，2030年前再生能源應占全國用電比例達80%，但聯邦環境署的數據指出，截至2024年，實際占比僅達55%。

