日本近海貨船撞遊艇 男子獲救命危疑多人失蹤

日本大分縣九見市保戶島近海今天上午發生砂石運搬船與遊艇相撞的事故，這艘遊艇沉船，有1名男性已獲救，但失去呼吸心跳。這艘遊艇疑似有多人落海且下落不明。

大分放送（OBS）與「讀賣新聞」報導，大分海上保安部（海巡單位）表示，今天上午8時15分左右，一艘砂石採集運搬船的船長通報「在保戶島以東的近海與一艘遊艇相撞，而這艘遊艇似乎搭載多人，不清楚遊艇的詳情，遊艇可能已沉船」。

大分海上保安部已經啟動搜救作業，並在今天上午10時左右發現1名50多歲的男性，不過津久見市消防本部指出，這名被尋獲的男性已失去呼吸心跳。

大分海上保安部也說明，這艘砂石運搬船上，包含船長在內共5人，並未在這起事故中受傷。這艘砂石運搬船排水量492噸、全長64.71公尺。

事故現場的水深約65公尺，而遊艇已經沉船，目前相關單位難以掌握遊艇上的乘客人數。