九州豪雨3死逾700棟建物淹水 災區復原遇酷暑

日本九州地區多地本月稍早遭遇破紀錄大雨，已知造成3人罹難、多人失蹤、732棟建築物淹水。而災民整理家園的同時，今天預料會遭遇超過攝氏35度的高溫。

日本放送協會（NHK）今天報導，九州多地如鹿兒島縣、熊本縣等地，受到鋒面影響，本月8日起陸續遭遇「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），使多地降下破紀錄大雨。

而豪雨也使多地傳出災情，鹿兒島縣姶良市蒲生町有一棟民宅被土砂侵襲而全毀，這棟民宅內的1名女性住戶11日被確認罹難。

另外，12日熊本縣甲佐町一名中年男子在避難途中，被捲入土石流而罹難；縣內八代市有一輛車在產業用水渠滅頂，車內一名70多歲老嫗因此身亡。

而福岡縣福津市疑似有一對60多歲男女被沖到河裡，目前下落不明。

熊本縣政府先前宣布有3人失聯，不過無法確認有1人被河水沖走的消息，昨晚下修失聯人數為2人。

災損方面，鹿兒島縣、熊本縣、福岡縣共3個縣，有3棟建築物全倒、3棟建物部分受損，共732棟建物淹水。

日本警方與各地方政府仍持續在蒐集這次大雨的相關災情。

日本富士新聞網（FNN）報導，福岡縣與熊本縣分別有2人失蹤。

熊本縣玉名市一處社福機構也在這次豪雨中受災，相關人員正在用水清洗家具等，推動復原作業，不過有人表示：「部分冷氣無法使用，而冷氣業者目前似乎也相當混亂，有點不知如何是好。」

日本目前被高壓籠罩，包含九州地區在內的大範圍地區今天預料會遭遇酷暑，多地可能最高氣溫分別為大分縣日田市攝氏37度高溫、熊本市36度、福岡市35度。