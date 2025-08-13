九州豪雨3死逾700棟建物淹水 災區復原遇酷暑

快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本九州地區多地本月稍早遭遇破紀錄大雨，已知造成3人罹難、多人失蹤、732棟建築物淹水。而災民整理家園的同時，今天預料會遭遇超過攝氏35度的高溫。

日本放送協會（NHK）今天報導，九州多地如鹿兒島縣、熊本縣等地，受到鋒面影響，本月8日起陸續遭遇「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），使多地降下破紀錄大雨。

而豪雨也使多地傳出災情，鹿兒島縣姶良市蒲生町有一棟民宅被土砂侵襲而全毀，這棟民宅內的1名女性住戶11日被確認罹難。

另外，12日熊本縣甲佐町一名中年男子在避難途中，被捲入土石流而罹難；縣內八代市有一輛車在產業用水渠滅頂，車內一名70多歲老嫗因此身亡。

福岡縣福津市疑似有一對60多歲男女被沖到河裡，目前下落不明。

熊本縣政府先前宣布有3人失聯，不過無法確認有1人被河水沖走的消息，昨晚下修失聯人數為2人。

災損方面，鹿兒島縣、熊本縣、福岡縣共3個縣，有3棟建築物全倒、3棟建物部分受損，共732棟建物淹水。

日本警方與各地方政府仍持續在蒐集這次大雨的相關災情。

日本富士新聞網（FNN）報導，福岡縣與熊本縣分別有2人失蹤。

熊本縣玉名市一處社福機構也在這次豪雨中受災，相關人員正在用水清洗家具等，推動復原作業，不過有人表示：「部分冷氣無法使用，而冷氣業者目前似乎也相當混亂，有點不知如何是好。」

日本目前被高壓籠罩，包含九州地區在內的大範圍地區今天預料會遭遇酷暑，多地可能最高氣溫分別為大分縣日田市攝氏37度高溫、熊本市36度、福岡市35度。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視...

日本眾院大選參政黨擬推百人參選 搶攻30至40席

參政黨代表神谷宗幣專訪

神谷宗幣：台灣有事即日本有事 籲防範中國大陸滲透

參政黨代表神谷宗幣專訪

神谷宗幣談「日本人優先」初衷：非針對外國人

參政黨代表神谷宗幣專訪

