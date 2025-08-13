埃及、卡達與美國居中斡旋 盼促成加薩停火協議

埃及今天表示，埃及正與卡達、美國通力合作，居中斡旋以促成一項為期60天的加薩停火協議，作為結束以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰爭相關努力的一環。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）在開羅（Cairo）舉行記者會時宣布此一消息。與此同時，兩名巴勒斯坦消息人士告訴法新社說，哈瑪斯高層代表團預計明天與埃及官員見面討論。

以哈戰爭已持續22個月，各界努力促成困難的停火與人質釋放協議，而自7月最新一輪談判破裂後，有關外交努力已經停滯了數週。

阿布德拉提表示：「我們目前正在與卡達和美國全力合作」，目標是「達成60天停火，並釋放部分以色列人質和一些被拘留的巴勒斯坦人，以及無限制且無條件地向加薩提供人道和醫療援助」。

一名巴勒斯坦消息人士先前告訴法新社，調停人正在「制定新的全面停火協議提案」，其中包括「一次性」釋放在加薩的所有以色列人質。

由卡達、埃及和美國帶頭的調停努力，在今年稍早一度實現短暫停火後，至今一直未能取得突破性進展。