日本眾院大選參政黨擬推百人參選 搶攻30至40席

參政黨代表神谷宗幣專訪4

7月20日日本參議院大選結果揭曉，成立僅5年的參政黨在參議院席次由原本的1席擴增至15席，眾議院則擁有3席。參政黨代表神谷宗幣大選結束後接受中央社專訪表示，已著手規劃下屆眾議院大選應戰策略，將目標鎖定在30至40席，預計推出約100名候選人參選。

●不看好石破政權 估最快秋天選舉

本屆參議院選舉結果顯示，執政聯盟自民黨與公明黨（含未改選席次）未能過半，造成自民黨在眾、參兩院同陷「少數執政」的困境，這是自民黨組黨70年來首見。首相石破茂自去年秋天上任以來，已連續在眾議院大選、今年6月東京都議會選舉及7月參議院大選中落敗，黨內「逼宮」聲浪日益高漲。

自民黨國會議員認為，總裁（黨魁）必須是「選舉的臉」（選舉吸票機），才能率黨打勝仗，而已經「三輸」的石破很可能無法率領黨打贏下屆眾議院大選。若在野黨提出內閣不信任案，眾議院可能很快解散，啟動大選。

被詢問如何看到石破政權，神谷指出：「在關稅政策上，石破政權的作法令人失望。我感覺他正在處理某些重大外交課題，而不是單純追求個人權力。然而連續三敗，是民意的體現，應該做出調整。」言下之意，他認為石破政權已遭人民否定，難以持續執政。

他研判，若在野黨提出內閣不信任案，眾議院可能迅速解散並舉行大選；最快可能在今年9至10月登場。

●計畫推百人參選 全力搶攻小選區

「孫子兵法．九變篇」寫道：「故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之」，神谷運籌帷幄，思考如何壯大參政黨。他認為，如果參政黨在眾、參議院的運作無法連動，將很難運作，因此當務之急是先行鞏固黨的組織面，即使眾議院突然解散，也能迅速因應。目前參政黨在眾議院僅3席，倘若下次選舉無法大幅擴張席次，將難以展現存在感。

神谷表示：「若（眾議院）秋天突然解散，對我們這種小黨來說反應時間有限，因此每天都在準備，目標是推出約100名候選人，全數鎖定小選區，暫不考慮比例代表制。」

他希望候選人中能有法律專長人士，因為國會議員首要任務是立法；也期待有經驗的前國會議員、退休官員加入，並培養未來能與其他政黨協調的「談判高手」。

●基層組織與支持群體擴張

參政黨成立於2020年，當時黨員僅約3000人，截至2024年底已增至6萬8000人，超越日本維新會的5萬7338人。地方議員數量也由2022年底的12人增至155人。今年6月，參政黨首度挑戰東京都議會選舉即有3人當選。

自2022年參議院選後，神谷即推動在全國289個小選區設立黨支部，目前已達成287區的目標。

媒體分析指出，本屆參議院大選參政黨的部分支持者來自自民黨保守派。神谷回應：「可能有一部分，但我們鎖定的是30至50歲、以往不投票的子女扶養世代，即使部分選票回流自民黨，也不影響整體戰略。」

●善用網路行銷 吸引年輕與女性選民

神谷要求黨員DIY參與選戰，包括社群媒體宣傳與發放傳單。黨中央每天透過電子郵件影音通知黨員，每月舉辦線上講座，也不時舉行政治分析與市民座談。

本屆參議院大選中，參政黨在網路行銷表現突出。神谷透露，由一名30多歲女性負責數位行銷，因此成功打入年輕人與女性群體。

●面對挑釁 保持冷靜

有人認為參政黨的型態介於公明黨和共產黨之間，公明黨有支持的母體「創價學會」，在全國有網絡，選舉時能集票；共產黨則是有全國性的機關報「赤旗」，訂購費成為黨的資金來源，公明黨和共產黨都深耕地方，擁有許多黨籍地方議員。

參政黨崛起引發部分左派政黨支持者的危機感，選戰期間街頭常有反對者舉標語叫囂。神谷笑言：「他們想拍攝我們發怒的畫面來抹黑，但支持者都很冷靜，已經習慣，不會被挑釁激怒。」

神谷強調，包括黨的形象經營在內，平時即對黨員與工作人員進行訓練，確保在選戰中展現穩定的形象。