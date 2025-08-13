神谷宗幣：台灣有事即日本有事 籲防範中國大陸滲透

參政黨代表神谷宗幣專訪3

參政黨代表神谷宗幣接受中央社專訪時，明確表示支持「台灣有事即日本有事」的立場，認為台日為命運共同體，若中國對台灣動武，將對日本構成生存威脅。他強調應防止衝突、加強日台安保合作，並揭示對中國「和平演變」的警覺。

●明確支持「台灣有事即日本有事」

日本前首相安倍晉三於2021年12月1日透過視訊參加台灣智庫「國策研究院」舉辦的座談會，以「新時代的日台關係」為題發表演講，強調「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」。

當中央社記者詢問參政黨代表神谷宗幣，是否認同這一說法時，他明確回應：「完全同意。台灣與日本是命運共同體，若台灣發生衝突（遭中國侵略），將導致海上交通線中斷，對日本而言是生死攸關的問題。我們應致力於防止衝突，而非煽動衝突。」

目前因台日間尚無正式邦交，兩國關於安全保障的對話僅限於民間與學術層級。2019年3月2日，日本「產經新聞」曾在頭版與內頁大幅刊登對時任總統蔡英文的專訪內容。蔡英文首度公開表示，希望與日本政府就安全保障、駭客攻擊等議題展開對話，並尊重日本所希望的對話形式。她指出，透過資訊即時共享，雙方可掌握中國軍方動向，期盼未來能加強台日安保合作。

對於目前台日高層交流仍顯不足的情況，神谷表示：「我們透過日台議員聯盟積極互動。雖然日本政府仍顧忌中國、表現軟弱，但我們會持續推動民間與地方層級的合作，也會鼓勵更多國會議員參與其中。」

所有黨籍議員都是「日華議員懇談會」成員

至於未來是否推動與台灣的進一步交流，神谷回應：「當然。我們目前有18位國會議員，全部都是日台（日華）議員懇談會的成員，未來將一同訪問台灣。」

神谷還特別提到，針對長崎原爆和平祈念儀式（正式名稱為「長崎原爆犧牲者慰靈和平祈念儀式」）未邀請台灣出席一事，參政黨已代表台灣向長崎市提出抗議，認為這是一種對台灣不公平的對待。

●強調對台灣友好

參政黨因主張「日本人優先」，遭部分外國媒體批評為民族主義政黨，煽動排外情緒，營造對外國人不友善的氛圍。有些評論人士甚至指出，參政黨的崛起對台灣不利。然而在神谷的專訪過程中，中央社記者明顯感受到他對台灣懷有高度友好之情。

神谷笑著表示：「貴社是我在參議院大選後接受專訪的第一家外國媒體。我沒有選擇韓國或中國的媒體，而是台灣媒體。」

●回應民族主義批評

對於被部分外國大型媒體指責其政黨推動民族主義，神谷強調：「傳統媒體確實批評我們，但許多海外YouTuber與自媒體卻給予正面評價。他們認為，日本終於出現了一個重視國家利益的政黨。我們主張的是『國益』與『國際協調』之間的平衡，並非偏激的民族主義。」

他進一步說明：「我們並不反對全球化，例如自由貿易與國際交流；但我們反對的是全球主義導致跨國資本壟斷，讓各國中產階級貧困化。我們主張應該透過課稅與規範來維持國民的基本生活。」

●對中國滲透保持警覺

中國官媒「環球時報」曾在參議院大選後報導稱，「最受矚目的現象之一是主張『日本人優先』的參政黨躍進」，並引述專家分析指出，「泡沫經濟瓦解後，日本長期處於經濟低成長狀態，導致民粹興起、排外輿論升高」、「部分主張透過激起國民危機感，試圖將日本轉變為政治與軍事強國」。

對於這些批評，神谷回應：「我們認為中國對日本的滲透正在持續進行，包括中國人歸化日本後參與政治的問題。如果不加以限制，20年後的地方議會中可能會出現大量來自中國的歸化議員，進而透過制度手段改變日本。我們並非排外，而是對這種『和平演變』的風險保持警覺。」