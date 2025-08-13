神谷宗幣談「日本人優先」初衷：非針對外國人

參政黨代表神谷宗幣專訪2

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京13日專電）日本第27屆參議院大選，參政黨以一句「日本人優先」吸引選票，一舉奪下14席。然而，這個口號確實引發諸多爭議，有人批評這是極右主義、民族主義，參政黨的造勢場合時常伴隨抗議者，高舉「拒絕參政黨納粹」等標語。

參政黨代表神谷宗幣接受中央社專訪表示，當初提出這個口號，本意是希望對過度的全球主義加以管控，而不是歧視外國人。

●口號誕生的幕後故事

神谷參加芝公園選前之夜造勢活動時，曾經分享過這個口號背後的小故事。他說，其實一開始想了別的口號，做了幾次徵名活動，想出口號「政治就是搖滾」，結果被罵翻；之後還用了「愛與政治」，結果很多黨員說，「是在開玩笑嗎」、「我要退黨」。

他說，最後在黨內進行了問卷調查，看看大家能接受什麼樣的口號，結果上位圈的是「日本優先」還有「日本人優先」。

他表示，這個口號的含義並非「不要小看日本」那種強硬的態度，而是要「讓日本更強大更富裕」、「守護國民的生活」，而總括這些概念的詞，就是「日本人優先」，於是與候選人們一起商量後，最終決定使用「日本人優先」這個口號。

對於這個口號可能會傷害在日外國人的情感，神谷表示，「我們完全沒有這樣的想法」。

神谷表示，就像是在台灣會說「台灣人優先」、在中國會說「中國人優先」，那麼在日本說「日本人優先」，這也是理所當然。「我們並沒有主張排斥外國人」，只是要加強對經濟活動的規範，例如針對非法勞工或逾期居留者做出必要措施。

神谷表示，實際上，參政黨與台灣、美國都有交流，他個人8月也會訪問美國。「我們主張國際協調，但同時也要守護日本人的生活。過去日本人的經濟和生活逐漸被犧牲了，我們只是希望能重新振興起來。」

●中國人頻購買日本土地 引發不安

神谷指出，確實近年來，中國人頻頻購買日本土地，甚至有整座島嶼都被中國人買下，這引發了日本國民的不安。未來考慮參考其他國家的例子，例如外國人購屋但不居住的情況，可提高課稅標準。還有像500萬日圓（約新台幣100萬元）就能取得經營管理簽證的制度也太寬鬆，應該提高門檻，提升日本的國際吸引力。

神谷也主張提出「反間諜法」等相關法案。他表示，這是許多國家都有的常識性法律。日本若沒有相關法制，未來在與他國進行國防合作時，可能因為無法保密而被排除在外，因此主張制定範圍更廣的法案。

參政黨目前在參議院已經具備單獨提出法案的資格。神谷表示，「未來的戰爭是資訊戰，如果在情報領域沒辦法與他國平等互動，日本的防衛力與安全保障水準就會下降」，參政黨預計在秋天召開的臨時國會提出「反間諜法」。