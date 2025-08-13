「日本人優先」打進國會 神谷宗幣拆解參政黨奇蹟

參政黨代表神谷宗幣專訪1

政治總是充滿變數，日本第27屆參議院大選，參政黨成為大黑馬，一舉拿下14席。外界看來，這是小黨創造的「奇蹟」。參政黨代表神谷宗幣認為，日本人說「日本人優先」是理所當然，參政黨在選前被愈罵愈紅，以及許多支持者被激起了愛國心，才是勝選因素。

●5年小黨躍升參院「颱風眼」、17天全國奔走喊到「燒聲」助選

選後數天的一個上午、競選活動的熱氣尚未消褪，神谷宗幣一身西裝、打著政黨代表橘色領帶，在位於日本政治中樞永田町的參議院議員會館520辦公室，接受中央社專訪。

神谷的膚色黝黑，可能是17天參院選戰在全日本趴趴走、替候選人在街頭站台演說，在今夏毒辣烈日下曝曬的結果。參政黨在參院大選共提名55名候選人，包含選區候選人45人、比例代表選區候選人10人，身為黨魁以及唯一的黨籍參議員，他在選前四處奔走拜票、喊口號喊到「燒聲」。

在這次參議院大選中，由神谷創黨、僅5年黨齡的參政黨成為媒體寵兒，提出「日本人優先」口號掀起風暴，被冠上「颱風眼」稱號。最終，參政黨從神谷獨自1名參議員，一舉成長為14人，上演「小黨的逆襲」。

●三大勝選關鍵：組織、曝光、話題性

記者首先請神谷自評勝選的原因。與選前之夜在東京鐵塔旁的芝公園聲嘶力竭、帶領支持者大喊「參政黨」的模樣截然不同，神谷冷靜分析，這有幾個原因，「首先，我們花了3年時間在全國建立了完整的組織，讓候選人們能夠有發揮的空間」。

「第2是在選舉前，我們迎來了第5名國會議員（6月30日宣布脫離日本維新會、加入參政黨的參議員梅村瑞穗）加入，使我們能夠上電視，讓全國民眾認識我們。第3，儘管受到偏左的自由派人士強烈批評，反而因此引發話題，讓很多支持者被激起了愛國心，想為日本努力。」

梅村的加入，完成了參政黨成為「政黨」的兩項條件。根據日本「公職選舉法」規定，符合「政黨」需要滿足以下任一條件，其一是擁有5名以上國會議員，其二是在最近一次的眾議院或參議院選舉中，全國得票率達2%以上。參政黨先前有參議院1席、眾議院3席，僅符合第一項條件。

●「日本人優先」口號掀話題 引爭議也吸票

不過，梅村或許稍微提升了參政黨知名度，真正讓參政黨大紅的還是「日本人優先」這個口號。

在日本，「口號」（キャッチフレーズ）在一場成功的選戰中扮演重要角色，而參政黨的「日本人優先」（日本人First）可以算是其中的佼佼者。

然而，太過成功的口號，也被政敵批評整個黨給人的印象只有口號，政見根本「空心」，讓選舉變得「只靠口號」。

對於這個提問，神谷帶著「勝利者的微笑」說，簡短且有衝擊力的口號本來就是選舉的基本策略。「我們的『日本人優先』受到關注，也許引來其他政黨的嫉妒吧。每個政黨都希望提出能打動人心的主張，我們這次正好成功了。」