南韓特檢組突襲監察院 搜索調查金建希涉案相關疑點

負責調查南韓前第一夫人金建希相關疑點的特別檢察官團隊，13日突襲搜查監察院，目的是為了取得與涉嫌非法擴建總統官邸有關的室內裝修公司21GRAM的官邸施工監察報告。

韓民族日報報導，特檢組當天上午派遣調查人員前往監察院行政安全局等部門進行搜查。21GRAM曾是金建希經營的Covana Contents的贊助企業，儘管未持有擴建與結構補強工程的相關執照，卻被選為總統官邸的施工公司，引發特權疑慮。此前監察院曾就官邸遷移進行監察，但未揭露任何特權情況。

特檢組計劃透過取得監察報告，確認監察院當時是否掌握與21GRAM相關的特權疑點。此前監察院曾調查由總統室首次聯繫21GRAM進行官邸擴建工程的前國土交通部第一次官金五鎮，但金五鎮表示「不記得是誰推薦21GRAM」。金五鎮曾在尹錫悅政府總統室擔任管理秘書官，負責官邸遷移工程的總體業務。

南韓監察院名義上是政府機關，但其院長由總統任命，需經國會同意，因此在政治敏感案件中常被質疑是否真正中立。在涉及總統府或高層官員的監察時，監察院的行動與報告常成為政治攻防的焦點。

特檢組懷疑監察院在先前調查總統官邸擴建工程時，可能已掌握與21GRAM公司相關的特權疑點，但最終報告未揭露。特檢組希望取得內部調查紀錄、原始報告草稿、與21GRAM相關的通訊或審查資料，確認監察是否有疏漏或刻意隱瞞。

如果監察院曾發現問題卻未公開，可能構成行政失職或政治干預。特檢組需查明是否有人施壓監察院淡化報告或者有官員刻意排除21GRAM的違法事實。