塑膠公約閉幕前夕聚焦減產條文 主席團喊話「周五醒來值得慶祝」

為期10天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明（14）日落幕，昨進入倒數關鍵階段，工作小組首度聚焦討論核心的第六條「塑膠減產」條文，場內爭辯激烈。儘管減產派與石油輸出國派立場對立，大會主席團仍多次釋出樂觀訊號，強調「明晚不會熬夜，周五當我們醒來的時候，我們會慶祝」，暗示本屆有望拍板。

第六條攸關設定全球塑膠生產控制目標，是本屆談判最大爭議條文。昨在正式與非正式會議的討論中，雄心派國家主張必須將減產納入條約核心，才能從源頭遏止汙染；以石油國為主的低野心陣營則試圖將焦點轉向廢棄物管理。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）昨參與觀察員會議，坦承對進度感到擔憂，但仍盼「周四能達成一份有效終結塑膠汙染的文本」，呼籲各國觀察員「與我們合作，共同找到過渡立場」。

「周五，當我們醒來的時候，我們會慶祝」，INC執行秘書喬蒂‧馬圖爾菲利普（Jyoti Mathur-Filipp）兩度強調，明天將不會熬夜開會，而且周五絕對有慶祝的理由。對明天完成所有條文充滿信心。

上百名各國部長及副部長陸續抵達日內瓦，昨起舉行非正式圓桌會議，探討在全球塑膠公約背景下循環經濟的投資機會。而在非正式會議登場前，數十名來自不同族群的人權與環境捍衛者在會場外舉行靜默抗議，高舉標語要求各國展現政治勇氣，不再躲在「共識」的幌子下迴避行動。

距離閉幕全體會議不到30小時，部分代表憂心時間所剩無幾、文本進展有限。聯絡小組報告指出，不少非正式會議仍停留在立場重申，缺乏針對條文的實質談判。也有代表穿梭在各個會議室間，氣喘吁吁的說：「我覺得自己就像馬戲團裡的小丑」，對缺乏效率的會議表示擔憂。