李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視與人權侵害再次發生，請徹底採取必要措施。」

李在明當天下午在首爾龍山總統辦公室召開的國務會議開場發言中表示：「最近針對外國人與社會弱勢的仇恨、歧視與暴力事件似乎頻繁成為問題。」

他進一步指出：「日前在大林洞與中國外交機構前，出現了超越言論自由界線的暴言與暴力行為，形成仇恨示威。希望大家思考，當其他國家看到這樣的場景時，會如何看待大韓民國。這樣的景象，與重視多元與包容的民主典範國家——大韓民國的格調並不相符。」

首爾市永登浦區大林洞是南韓最大的華人社區之一，大量華人移民與中國籍勞工聚居。2024年底至2025年初，多場反中示威在大林洞及中國外交機構前舉行，部分行為涉及暴言、暴力與仇恨標語。

大林洞的反中示威主要是因為南韓社會對中國移民的長期不滿與文化摩擦，如公共秩序、衛生習慣等。加上政治人物與媒體放大中國人「不守規矩」的刻板印象，某些右翼團體利用大林洞作為象徵性場所，進行反中集會與仇恨言論。

中國駐南韓大使館並不位於大林洞，而是設在首爾市中區明洞。李在明所提的「在大林洞與中國外交機構前的仇恨示威」，是指兩個不同地點的事件，但都與反中情緒有關。

李在明要求相關部門：「如有必要，請制定補救措施。」

在此之前，針對全羅南道羅州發生的移工「堆高機虐待事件」，李在明也曾強烈譴責：「這是對少數族群與弱勢者不可容忍的暴力行為，明顯侵犯人權。」