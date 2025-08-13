快訊

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明呼籲社會降低歧視與仇恨。美聯社
《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視與人權侵害再次發生，請徹底採取必要措施。」

李在明當天下午在首爾龍山總統辦公室召開的國務會議開場發言中表示：「最近針對外國人與社會弱勢的仇恨、歧視與暴力事件似乎頻繁成為問題。」

他進一步指出：「日前在大林洞與中國外交機構前，出現了超越言論自由界線的暴言與暴力行為，形成仇恨示威。希望大家思考，當其他國家看到這樣的場景時，會如何看待大韓民國。這樣的景象，與重視多元與包容的民主典範國家——大韓民國的格調並不相符。」

首爾市永登浦區大林洞是南韓最大的華人社區之一，大量華人移民與中國籍勞工聚居。2024年底至2025年初，多場反中示威在大林洞及中國外交機構前舉行，部分行為涉及暴言、暴力與仇恨標語。

大林洞的反中示威主要是因為南韓社會對中國移民的長期不滿與文化摩擦，如公共秩序、衛生習慣等。加上政治人物與媒體放大中國人「不守規矩」的刻板印象，某些右翼團體利用大林洞作為象徵性場所，進行反中集會與仇恨言論。

中國駐南韓大使館並不位於大林洞，而是設在首爾市中區明洞。李在明所提的「在大林洞與中國外交機構前的仇恨示威」，是指兩個不同地點的事件，但都與反中情緒有關。

李在明要求相關部門：「如有必要，請制定補救措施。」

在此之前，針對全羅南道羅州發生的移工「堆高機虐待事件」，李在明也曾強烈譴責：「這是對少數族群與弱勢者不可容忍的暴力行為，明顯侵犯人權。」

南韓 反中 李在明

相關新聞

以色列鎖定襲擊新聞人！痛失記者的半島電視台：報導夏立夫的死訊痛不欲生

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託...

以軍擴大加薩行動 納坦雅胡再提「允許」巴人離開

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天重提「允許」巴勒斯坦人離開加薩走廊（Gaza Strip）...

