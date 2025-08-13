快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓前第一夫人金建希12日抵達首爾中央地方法院，參加特檢組要求審查其逮捕令的聽證會，並於當日深夜遭裁定羈押。路透
南韓前第一夫人金建希12日抵達首爾中央地方法院，參加特檢組要求審查其逮捕令的聽證會，並於當日深夜遭裁定羈押。路透

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託疑案，正式對「國民力量」中央黨部展開搜索扣押行動。特檢人員當天進入位於首爾汝矣島的黨部大樓，執行法院核發的搜索令，並要求黨部配合提供相關電子資料。

特檢辦公室表示，此次行動是為調查乾真法師是否透過不當管道，影響金建希或政黨內部人事安排。乾真法師曾因與金建希關係密切而引發輿論關注，並被質疑在2022年總統選舉期間介入公職提名與政治運作。特檢指出，搜索重點包括黨部伺服器、通訊紀錄與內部文件，以釐清是否涉及違反《公職選舉法》或《政治資金法》。

國民力量方面尚未對搜索行動發表正式聲明，但黨內人士透露，將依法配合特檢調查。此案被視為金建希相關爭議的延伸，可能牽動政壇敏感神經。特檢團隊強調，將秉持中立立場，釐清事實真相，並依法追究責任。

相關新聞

以色列鎖定襲擊新聞人！痛失記者的半島電視台：報導夏立夫的死訊痛不欲生

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視...

塑膠公約閉幕前夕聚焦減產條文 主席團喊話「周五醒來值得慶祝」

為期10天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明（14）日落幕，昨進入倒數關鍵階段，工作小組首度聚焦討論核心...

金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託...

