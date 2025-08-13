金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託疑案，正式對「國民力量」中央黨部展開搜索扣押行動。特檢人員當天進入位於首爾汝矣島的黨部大樓，執行法院核發的搜索令，並要求黨部配合提供相關電子資料。

特檢辦公室表示，此次行動是為調查乾真法師是否透過不當管道，影響金建希或政黨內部人事安排。乾真法師曾因與金建希關係密切而引發輿論關注，並被質疑在2022年總統選舉期間介入公職提名與政治運作。特檢指出，搜索重點包括黨部伺服器、通訊紀錄與內部文件，以釐清是否涉及違反《公職選舉法》或《政治資金法》。

國民力量方面尚未對搜索行動發表正式聲明，但黨內人士透露，將依法配合特檢調查。此案被視為金建希相關爭議的延伸，可能牽動政壇敏感神經。特檢團隊強調，將秉持中立立場，釐清事實真相，並依法追究責任。