26國外長聯合聲明：加薩人道危機已到難以想像程度

中央社／ 倫敦／布魯塞爾12日綜合外電報導
圖為加薩人民哀悼10日遭以色列空襲而罹難的半島電視台記者。路透

英國、加拿大、澳洲等多個歐洲國家今天表示，加薩人道主義危機已到了「難以想像的程度」，呼籲以色列允許無限制援助進入這個飽受戰爭蹂躪的巴勒斯坦地區。

24國外交部長在聯合聲明中表示：「饑荒正在我們眼前蔓延。現在需要採取緊急行動來制止和扭轉饑荒。」

聲明中表示：「我們呼籲以色列政府准許所有國際非政府組織（NGO）的援助物資運輸，並解除對必要人道主義行動者的封鎖。」

「所有過境點和路線都必須用於允許大量援助物資進入加薩，包括食物、營養品、住所、燃料、清潔的水、藥品和醫療設備。」

以色列否認要對加薩的饑荒蔓延負責，並指責哈瑪斯（Hamas）武裝分子竊取援助物資，但哈瑪斯否認。為因應國際間日益升高的批評聲浪，以色列上月底宣布採取更多措施，好讓更多援助物資進入加薩，包括在若干地區暫停部分時間的戰鬥，並為援助車隊提供安全路線。

這份聲明由澳洲、比利時、加拿大、賽普勒斯、丹麥、 愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、冰島、愛爾蘭、日本、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士和英國的外交部長簽署。

而在歐洲聯盟（EU）今天稍晚發出的更新版聲明中，又新增了歐盟會員國義大利和拉脫維亞兩個簽署國。

