BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控與統制下，過著如同「奴隸」般的生活。

這些勞工每天工作18小時，從清晨6點到隔日凌晨2點，僅能短暫休息後再重複相同的勞動。全年僅有2天休假。住宿環境為狹窄的貨櫃屋，且由北韓安全人員監控，每月僅能外出一次，且需五人一組互相監視。

根據聯合國安理會決議，自2019年起已禁止北韓勞工海外就業，屬於制裁違規行為。然而，南韓情報機構向BBC透露，2024年北韓派遣至俄羅斯的勞工人數已達1萬人，預計2025年將增至5萬人以上。

俄羅斯官方統計也顯示，2024年入境的北韓居民達13000人，為前一年的12倍。多數以「學生簽證」入境，專家指出這是為規避聯合國制裁的手段。

由於俄羅斯與烏克蘭戰爭導致勞動力短缺，北韓勞工被大量投入重建遭破壞地區。國民大學北韓問題專家蘭科夫教授表示：「北韓勞工便宜、服從、不惹事，對俄羅斯而言是完美的解決方案。」

儘管北韓民眾認為赴俄工作能賺大錢，但實際上每月僅能領取100至200美元，大部分收入被北韓政府以「忠誠手續費」名義扣除。甚至有勞工因無法領回工資而冒險逃亡。

一名逃亡者向BBC表示，他發現自己工作量是中亞勞工的三倍，但薪資卻只有五分之一，感到羞辱。BBC指出，北韓勞工在俄羅斯被視為「奴隸」，遭到嘲笑與剝削。

這名逃亡者成功在律師協助下前往南韓，展開新生活。

