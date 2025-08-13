以軍擴大加薩行動 納坦雅胡再提「允許」巴人離開

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天重提「允許」巴勒斯坦人離開加薩走廊（Gaza Strip）。此時以軍正準備擴大當地的軍事行動。

法新社報導，將巴勒斯坦人移出加薩走廊的主張，美國總統川普也曾提過，且過去只要有人提出都會引發巴人的憂慮以及國際社會的譴責。

納坦雅胡今天罕見接受以媒專訪，為自己的戰爭政策辯護。他告訴以色列國際新聞電台i24NEWS說：「我們並非把他們趕出去，而是允許他們離開。」

他以敘利亞、烏克蘭和阿富汗戰爭期間難民外流為例，說：「首先，給他們一個離開的戰鬥區的機會，若他們願意，也能選擇離開這片土地。」

以色列多年來嚴格管控加薩走廊邊界，禁止許多當地居民出境。納坦雅胡這次在專訪中說：「我們會允許這個做法，首先是在戰事期間讓他們在加薩境內移動，我們也絕對會允許他們離開加薩。」

對巴勒斯坦人來說，任何想把他們遷離加薩走廊的嘗試，都會令人想起1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人大規模流離失所的痛苦記憶，也就是阿拉伯世界所說的「災難日」（Nakba）。

納坦雅胡今年曾公開支持川普提出的建議，將加薩200多萬人驅離至埃及和約旦；極右派以色列部長級人物則呼籲巴勒斯坦人「自願」出境。