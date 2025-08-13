快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

以軍擴大加薩行動 納坦雅胡再提「允許」巴人離開

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
以色列總理納坦雅胡。路透
以色列總理納坦雅胡。路透

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天重提「允許」巴勒斯坦人離開加薩走廊（Gaza Strip）。此時以軍正準備擴大當地的軍事行動。

法新社報導，將巴勒斯坦人移出加薩走廊的主張，美國總統川普也曾提過，且過去只要有人提出都會引發巴人的憂慮以及國際社會的譴責。

納坦雅胡今天罕見接受以媒專訪，為自己的戰爭政策辯護。他告訴以色列國際新聞電台i24NEWS說：「我們並非把他們趕出去，而是允許他們離開。」

他以敘利亞、烏克蘭和阿富汗戰爭期間難民外流為例，說：「首先，給他們一個離開的戰鬥區的機會，若他們願意，也能選擇離開這片土地。」

以色列多年來嚴格管控加薩走廊邊界，禁止許多當地居民出境。納坦雅胡這次在專訪中說：「我們會允許這個做法，首先是在戰事期間讓他們在加薩境內移動，我們也絕對會允許他們離開加薩。」

對巴勒斯坦人來說，任何想把他們遷離加薩走廊的嘗試，都會令人想起1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人大規模流離失所的痛苦記憶，也就是阿拉伯世界所說的「災難日」（Nakba）。

納坦雅胡今年曾公開支持川普提出的建議，將加薩200多萬人驅離至埃及和約旦；極右派以色列部長級人物則呼籲巴勒斯坦人「自願」出境。

以色列 巴勒斯坦 加薩走廊

延伸閱讀

哈瑪斯人質影片惹惱以色列 以媒對加薩從同情變漠視

半島電視台夏立夫之死：以色列鎖定新聞記者攻擊，國際媒體哀悼的加薩危機

以色列欲掌控加薩市 聯合國：恐引發另一場災難

以色列決定全面控制加薩市 國內外抨擊升溫戰事

相關新聞

以色列鎖定襲擊新聞人！痛失記者的半島電視台：報導夏立夫的死訊痛不欲生

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視...

塑膠公約閉幕前夕聚焦減產條文 主席團喊話「周五醒來值得慶祝」

為期10天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明（14）日落幕，昨進入倒數關鍵階段，工作小組首度聚焦討論核心...

金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。