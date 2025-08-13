快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

美發布人權報告批西歐網路管制 淡化以色列問題

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國川普政府發布精簡版全球人權報告，批評西歐因網路規範導致人權惡化，但淡化對諸如薩爾瓦多、以色列等盟友的批評。儘管人權團體指出這些國家存在嚴重人權侵害紀錄。

美國國務院依國會規定發布的「人權報告」（Human Rights Report）報告，歷來詳細記錄各國人權狀況，內容冷靜客觀，涵蓋從不當拘留、法外處決到個人自由等多項議題。

綜合法新社和路透社等外媒報導，今年這份盧比歐（Marco Rubio）上任國務卿之後發布的第1份人權報告中，有些國家章節被刪減，另有些國家則遭特別鎖定，例如巴西與南非等。

針對中國這個被歷屆美國政府視為首要對手的國家，國務院今年的報告指出，北京當局針對以維吾爾族為主的穆斯林族群發動的「種族滅絕」行為仍在持續發生。

然而，報告也點名美國若干親密盟國，指出英國、法國和德國因加強限制網路仇恨言論，導致人權情況惡化。

此外，今年的報告縮減了關於以色列、約旦河西岸（West Bank）和加薩（Gaza）的內容。報告承認以色列方面曾發生任意逮捕與致死人命的事件，但指出相關當局已採取「可信措施」調查涉案責任人。

至於巴西，報告指出，2024年當地人權狀況惡化，當局以「危害民主」為由限制網路內容，削弱民主辯論空間。總統川普曾針對盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭司法追訴表達不滿。波索納洛被控策動類似2021年1月6日美國國會暴動的政變行動。

而薩爾瓦多人權情況方面，2024年的報告指出，當地「沒有可信的重大人權侵害通報」，與2023年列舉非法或任意殺害、酷刑及惡劣監獄環境等「重大人權問題」的說法大相逕庭。報告發布之際，美國與薩爾瓦多關係因川普政府加強合作遣返移民而更加緊密，薩國也獲得600萬美元美援，用於收容遣返者的高安全監獄。

這份原訂3月公布的人權報告在延遲數月後出爐，原因是川普政府決定對拜登任內整理的草案進行大幅修改，以符合「美國優先」價值觀。報告刪減內容、排除個別受害者與目擊者證詞，另新增「生命」、「自由」與「人身安全」等類別，反映川普政府對人權議題的重新定位。

批評人士表示，今年的報告是受到政治導向。

前美國國務院官員、非政府組織「新政策」（ANew Policy）負責人保羅（Josh Paul）表示：「這份報告展示出，當政治目的凌駕於事實之上時，會產生什麼樣的結果。」他說：「最終呈現出來的是大幅簡化的內容，更像是蘇聯文宣，而不是民主體制下的產物。」

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）則表示，這份報告重整以提升適讀性，內容不再是一份充斥「政治偏見訴求與主張」的冗長清單。

人權 美國 川普

延伸閱讀

川普將會普亭 波蘭總理：不可讓俄羅斯宣稱勝利

美媒：華府遊說失靈 領導人應與川普面對面談關稅

川普改口 陳立武故事…了不起 帶動英特爾早盤股價上漲

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

相關新聞

以色列鎖定襲擊新聞人！痛失記者的半島電視台：報導夏立夫的死訊痛不欲生

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視...

塑膠公約閉幕前夕聚焦減產條文 主席團喊話「周五醒來值得慶祝」

為期10天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明（14）日落幕，昨進入倒數關鍵階段，工作小組首度聚焦討論核心...

金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。