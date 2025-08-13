美發布人權報告批西歐網路管制 淡化以色列問題

美國川普政府發布精簡版全球人權報告，批評西歐因網路規範導致人權惡化，但淡化對諸如薩爾瓦多、以色列等盟友的批評。儘管人權團體指出這些國家存在嚴重人權侵害紀錄。

美國國務院依國會規定發布的「人權報告」（Human Rights Report）報告，歷來詳細記錄各國人權狀況，內容冷靜客觀，涵蓋從不當拘留、法外處決到個人自由等多項議題。

綜合法新社和路透社等外媒報導，今年這份盧比歐（Marco Rubio）上任國務卿之後發布的第1份人權報告中，有些國家章節被刪減，另有些國家則遭特別鎖定，例如巴西與南非等。

針對中國這個被歷屆美國政府視為首要對手的國家，國務院今年的報告指出，北京當局針對以維吾爾族為主的穆斯林族群發動的「種族滅絕」行為仍在持續發生。

然而，報告也點名美國若干親密盟國，指出英國、法國和德國因加強限制網路仇恨言論，導致人權情況惡化。

此外，今年的報告縮減了關於以色列、約旦河西岸（West Bank）和加薩（Gaza）的內容。報告承認以色列方面曾發生任意逮捕與致死人命的事件，但指出相關當局已採取「可信措施」調查涉案責任人。

至於巴西，報告指出，2024年當地人權狀況惡化，當局以「危害民主」為由限制網路內容，削弱民主辯論空間。總統川普曾針對盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭司法追訴表達不滿。波索納洛被控策動類似2021年1月6日美國國會暴動的政變行動。

而薩爾瓦多人權情況方面，2024年的報告指出，當地「沒有可信的重大人權侵害通報」，與2023年列舉非法或任意殺害、酷刑及惡劣監獄環境等「重大人權問題」的說法大相逕庭。報告發布之際，美國與薩爾瓦多關係因川普政府加強合作遣返移民而更加緊密，薩國也獲得600萬美元美援，用於收容遣返者的高安全監獄。

這份原訂3月公布的人權報告在延遲數月後出爐，原因是川普政府決定對拜登任內整理的草案進行大幅修改，以符合「美國優先」價值觀。報告刪減內容、排除個別受害者與目擊者證詞，另新增「生命」、「自由」與「人身安全」等類別，反映川普政府對人權議題的重新定位。

批評人士表示，今年的報告是受到政治導向。

前美國國務院官員、非政府組織「新政策」（ANew Policy）負責人保羅（Josh Paul）表示：「這份報告展示出，當政治目的凌駕於事實之上時，會產生什麼樣的結果。」他說：「最終呈現出來的是大幅簡化的內容，更像是蘇聯文宣，而不是民主體制下的產物。」

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）則表示，這份報告重整以提升適讀性，內容不再是一份充斥「政治偏見訴求與主張」的冗長清單。