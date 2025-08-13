范斯訪英格蘭鄉村度假 維安擾民當地人抗議

美國副總統范斯今天訪問英格蘭西南部鄉村地區與家人度假時，數十名運動人士與當地人舉行「不歡迎派對」，對他的政策以及他對這片寧靜角落帶來的混亂表達不滿。

綜合法新社與路透社報導，約60人聚集在科茲窩地區（Cotswolds）查爾伯里鎮（Charlbury）示威，高舉包括挺巴勒斯坦的口號，以及「回家」、「不歡迎派對」與「滾開」等標語。

通往范斯（JD Vance）下榻地點附近村莊的道路通常清幽寧靜，如今卻布滿英國警察與美國維安人員，受到遊客歡迎的部分鄉村地區道路與步道也封鎖起來。

阻止川普聯盟（Stop Trump Coalition）成員艾特金森（Jake Atkinson）在集會上向法新社表示：「科茲窩民眾今天聚集在這裡是要告訴范斯，他在這裡不受歡迎。」

共同主辦者艾特金森說，美國總統川普的移民與加薩戰爭等政策，令當地人群起憤慨。他說，這個反川普聯盟也將發起行動反對這位美國總統。川普9月將在英國進行國是訪問。

今天稍早，一輛顯示范斯迷因照片、看起來顯目又龐大的黑色廂型車，行經查爾伯里鎮古色古香的鄉村小屋與蜿蜒街道。

75歲的查爾伯里鎮居民強生（Lou Johnson）說：「我們想讓他嚐嚐他在白宮對待（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的滋味。」他指的是澤倫斯基2月在華府記者會上受到的冷淡待遇。

范斯上週展開他在英國的度假行程，與英國外交大臣拉米（David Lammy）會面，拉米在他位於倫敦東南方肯特郡（Kent）志奮領（Chevening）的鄉村別墅接待范斯。

媒體報導也提到，范斯之後將訪問蘇格蘭。川普上月在他的蘇格蘭高爾夫度假村待了5天。

當地居民說，范斯下榻的村莊迪恩（Dean）周圍有大量維安人員進駐，令他們感到意外。

身為攝影師的53歲當地居民波爾（Phil Ball）說：「如果有人在科茲窩度假，你不會想到他們需要由20輛車組成的車隊，通往整個村莊的道路都被他們占用。」

他說：「這造成混亂且有點令人意外。」

來自附近威特尼市（Witney）的藝術家道森（Victoria Dawson）說，當地人之所以抗議，是為了「反對我們認為不道德的人…跟著川普一起對全球造成巨大傷害的人」。

她又說：「由於范斯來到這裡，每個地方的道路突然封閉，到處都是警察。我們沒有預期到、也不接受這種情況。」