范斯訪英格蘭鄉村度假 維安擾民當地人抗議

中央社／ 英國查爾伯里12日綜合外電報導
英格蘭數十名運動人士與當地人舉行「不歡迎范斯派對」，對他表達不滿。路透
美國副總統范斯今天訪問英格蘭西南部鄉村地區與家人度假時，數十名運動人士與當地人舉行「不歡迎派對」，對他的政策以及他對這片寧靜角落帶來的混亂表達不滿。

綜合法新社與路透社報導，約60人聚集在科茲窩地區（Cotswolds）查爾伯里鎮（Charlbury）示威，高舉包括挺巴勒斯坦的口號，以及「回家」、「不歡迎派對」與「滾開」等標語。

通往范斯（JD Vance）下榻地點附近村莊的道路通常清幽寧靜，如今卻布滿英國警察與美國維安人員，受到遊客歡迎的部分鄉村地區道路與步道也封鎖起來。

阻止川普聯盟（Stop Trump Coalition）成員艾特金森（Jake Atkinson）在集會上向法新社表示：「科茲窩民眾今天聚集在這裡是要告訴范斯，他在這裡不受歡迎。」

共同主辦者艾特金森說，美國總統川普的移民與加薩戰爭等政策，令當地人群起憤慨。他說，這個反川普聯盟也將發起行動反對這位美國總統。川普9月將在英國進行國是訪問。

今天稍早，一輛顯示范斯迷因照片、看起來顯目又龐大的黑色廂型車，行經查爾伯里鎮古色古香的鄉村小屋與蜿蜒街道。

75歲的查爾伯里鎮居民強生（Lou Johnson）說：「我們想讓他嚐嚐他在白宮對待（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的滋味。」他指的是澤倫斯基2月在華府記者會上受到的冷淡待遇。

范斯上週展開他在英國的度假行程，與英國外交大臣拉米（David Lammy）會面，拉米在他位於倫敦東南方肯特郡（Kent）志奮領（Chevening）的鄉村別墅接待范斯。

媒體報導也提到，范斯之後將訪問蘇格蘭。川普上月在他的蘇格蘭高爾夫度假村待了5天。

當地居民說，范斯下榻的村莊迪恩（Dean）周圍有大量維安人員進駐，令他們感到意外。

身為攝影師的53歲當地居民波爾（Phil Ball）說：「如果有人在科茲窩度假，你不會想到他們需要由20輛車組成的車隊，通往整個村莊的道路都被他們占用。」

他說：「這造成混亂且有點令人意外。」

來自附近威特尼市（Witney）的藝術家道森（Victoria Dawson）說，當地人之所以抗議，是為了「反對我們認為不道德的人…跟著川普一起對全球造成巨大傷害的人」。

她又說：「由於范斯來到這裡，每個地方的道路突然封閉，到處都是警察。我們沒有預期到、也不接受這種情況。」

范斯 川普 美國 英格蘭

相關新聞

以色列鎖定襲擊新聞人！痛失記者的半島電視台：報導夏立夫的死訊痛不欲生

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

《韓民族新聞》13日報導，南韓總統李在明於12日的國務會議上指示相關部門：「為防止對移工、外國人及社會弱勢群體的不當歧視...

塑膠公約閉幕前夕聚焦減產條文 主席團喊話「周五醒來值得慶祝」

為期10天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明（14）日落幕，昨進入倒數關鍵階段，工作小組首度聚焦討論核心...

金建希遭收押 南韓特檢搜索國民力量中央黨部

東亞日報報導，由特別檢察官閔文基領導的「金建希特別檢察官團隊」於8月13日上午，針對乾真法師（本名全成培）涉入的政治請託...

