從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計畫的一環。

6名知情人士證實此事，談判進度則仍不明朗。但加薩走廊已因以色列與哈瑪斯長達22個月的戰爭而淪為廢墟。若該計畫付諸實施，將意味著把當地居民從一個飽受戰亂且面臨饑荒威脅的地方，轉移到另一個情況相同的地區，引發人權方面的擔憂。

以色列過去也曾向其他非洲國家提出類似建議，內唐尼胡總理表示，他希望實現美國總統川普的願景，透過所謂「自願遷徙」重新安置多數加薩人口。他於12日接受採訪時說：「我認為，即使根據我所知道的戰爭法，正確作法是讓居民離開，再全力打擊留下的敵人。」但並未提及南蘇丹。

巴勒斯坦人、人權組織及多數國家皆表示反對，認為這是違反國際法的強迫驅逐。然而，對南蘇丹而言，以色列是中東當前幾乎無可匹敵的軍事強權，這樣的協議可能有助於雙邊建立更緊密的關係，也可能成為接觸川普的管道。

以色列外交部拒絕評論，南蘇丹外交部長亦未回應。美國國務院發言人表示，不會評論私下外交對話。埃及則反對將巴勒斯坦人遷離加薩的提議。

美國一間為南蘇丹工作的遊說公司創辦人斯拉維克（Joe Szlavik）透露，南蘇丹官員已向他簡報談判情況。他指出，以色列代表團計畫訪問南蘇丹，考察在當地設置巴勒斯坦人營區的可能性，且可能會支付臨時營區的費用，但訪問日期尚未敲定。以色列尚未立即回應有關訪問確認的請求。