快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

歐洲熱浪助長野火 多國傳死傷與高溫警報

中央社／ 馬德里12日綜合外電報導

歐洲另一波熱浪將部分地區氣溫推升至攝氏40度以上，西班牙、葡萄牙、希臘、土耳其和巴爾幹半島地區消防人員今天正奮力撲滅野火。

路透社報導，科學家指出，全球暖化正為地中海地區帶來更炎熱、更乾燥的夏季，野火每年激增，有時甚至形成「火龍捲」。

在3場野火燃燒之際，葡萄牙一位市長法瓦伊奧斯（Alexandre Favaios）表示：「我們快被烤熟，不能再這樣下去了。」

地方當局指出，西班牙首都馬德里郊區一場大火造成一名在馬廄工作的男子身亡，火勢蔓延至若干住宅和農場，所幸今天獲得控制。

在阿爾巴尼亞，一名男子也命喪火海；而在西班牙東部加泰隆尼亞（Catalonia）地區，一名61歲匈牙利季節性工人疑似在採收水果時因高溫喪命。

蒙特內哥羅（Montenegro）國防部表示，在首都波德里查（Podgorica）東北方的山區庫奇（Kuci）一帶，一輛水車翻覆，導致負責操作車輛的一名軍人喪命，另一人受到重傷。

阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅、德國、西班牙、義大利和法國當局紛紛發出各種形式的高溫警告。

根據西班牙國家氣象局（AEMET），西班牙部分地區高溫達到攝氏44度，極低的降雨機率和強風情況預料將助長火災風險。

西班牙內政部已安排國家服務單位進入待命狀態，近1000名武裝部隊人員支援滅火行動。

英國瑞丁大學（University of Reading）氣象系研究科學家（Akshay Deoras）向法新社表示，「由於氣候變遷，我們現在生活在顯著更暖的世界裡」，他還說，「許多人仍然低估這種危險」。

根據歐洲聯盟（EU）氣候觀察機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service），自這個夏天開始以來，北半球與森林大火有關的煙霧和溫室氣體排放量為有紀錄以來排名前列。

法新社針對「歐洲乾旱觀測站」（European DroughtObservatory）數據分析顯示，歐洲和地中海盆地今年7月已有逾半地區（52%）連續第4個月遭逢乾旱。

這個地區7月的乾旱程度創2012年有紀錄以來同期新高，比2012年至2024年的平均值高出21%。

高溫 西班牙 科學家

延伸閱讀

楊柳颱風正在侵台 14縣市列陸警範圍 慎防豪雨強風

楊柳颱風暴風圈進入東、南部陸地 花東高屏4縣市大豪雨

楊柳外圍雨帶掃進來了！北東間歇性風雨 上午暴風圈觸陸 中午登陸台東

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

相關新聞

以色列鎖定襲擊新聞人！痛失記者的半島電視台：報導夏立夫的死訊痛不欲生

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

從廢墟遷往廢墟？以色列被曝與「東非這國」洽談安置加薩人

美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計...

BBC揭露：北韓勞工在俄羅斯如奴隸般工作 每日18小時、全年363天

南韓中央日報13日引述BBC12日報導，根據6名逃離的北韓勞工證言，北韓政府派遣勞工至俄羅斯高層住宅建築工地，在嚴密監控...

南韓法院批准拘捕前第一夫人金建希 憲政史上首見前總統夫婦同時遭押

南韓法院12日深夜簽發對前第一夫人金建希的拘捕令，因前總統尹錫悅7月已因另案被捕關押，這是南韓憲政史上首次出現前總統夫婦...

「雙普會」周五登場 白宮：這是一次聆聽的行程

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，白宮12日指出，目前計畫兩人一對一見面，並說明，這對川普來說是...

對以色列12天戰爭期間 伊朗逮捕2萬1000人

伊朗國營媒體引述執法機構發言人今天的說法報導，6月與以色列爆發12天戰爭期間，有多達2萬1000人遭到警方逮捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。