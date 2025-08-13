歐洲熱浪助長野火 多國傳死傷與高溫警報

歐洲另一波熱浪將部分地區氣溫推升至攝氏40度以上，西班牙、葡萄牙、希臘、土耳其和巴爾幹半島地區消防人員今天正奮力撲滅野火。

路透社報導，科學家指出，全球暖化正為地中海地區帶來更炎熱、更乾燥的夏季，野火每年激增，有時甚至形成「火龍捲」。

在3場野火燃燒之際，葡萄牙一位市長法瓦伊奧斯（Alexandre Favaios）表示：「我們快被烤熟，不能再這樣下去了。」

地方當局指出，西班牙首都馬德里郊區一場大火造成一名在馬廄工作的男子身亡，火勢蔓延至若干住宅和農場，所幸今天獲得控制。

在阿爾巴尼亞，一名男子也命喪火海；而在西班牙東部加泰隆尼亞（Catalonia）地區，一名61歲匈牙利季節性工人疑似在採收水果時因高溫喪命。

蒙特內哥羅（Montenegro）國防部表示，在首都波德里查（Podgorica）東北方的山區庫奇（Kuci）一帶，一輛水車翻覆，導致負責操作車輛的一名軍人喪命，另一人受到重傷。

阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅、德國、西班牙、義大利和法國當局紛紛發出各種形式的高溫警告。

根據西班牙國家氣象局（AEMET），西班牙部分地區高溫達到攝氏44度，極低的降雨機率和強風情況預料將助長火災風險。

西班牙內政部已安排國家服務單位進入待命狀態，近1000名武裝部隊人員支援滅火行動。

英國瑞丁大學（University of Reading）氣象系研究科學家（Akshay Deoras）向法新社表示，「由於氣候變遷，我們現在生活在顯著更暖的世界裡」，他還說，「許多人仍然低估這種危險」。

根據歐洲聯盟（EU）氣候觀察機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service），自這個夏天開始以來，北半球與森林大火有關的煙霧和溫室氣體排放量為有紀錄以來排名前列。

法新社針對「歐洲乾旱觀測站」（European DroughtObservatory）數據分析顯示，歐洲和地中海盆地今年7月已有逾半地區（52%）連續第4個月遭逢乾旱。

這個地區7月的乾旱程度創2012年有紀錄以來同期新高，比2012年至2024年的平均值高出21%。