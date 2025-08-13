南韓法院批准拘捕前第一夫人金建希 憲政史上首見前總統夫婦同時遭押

南韓法院12日深夜簽發對前第一夫人金建希的拘捕令，因前總統尹錫悅7月已因另案被捕關押，這是南韓憲政史上首次出現前總統夫婦同時被捕收押的情況。

金建希涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨國會議員選舉提名、透過「乾真法師」全成培非法接受統一教相關人士請託等案，6日首度接受金建希弊案特別檢察組（特檢組）偵訊，她否認所有指控。特檢組7日以涉嫌違反資本市場法、政治資金法以及特定犯罪加重處罰法為由，向法院聲請拘捕。

韓聯社報導，首爾中央地方法院當日上午約10時10分開庭審查，金建希親自出庭受審。庭審歷時4個多小時，於下午2時35分左右結束，金建希隨後被押送至首爾南部看守所等待裁定。

儘管金建希的律師辯稱，她已完全配合法院傳喚，沒有逃亡理由，且身體狀況不佳，主審法官仍以有滅證之虞為由簽發拘捕令。

據報導，金建希將接受個人資訊核對與體檢，所有個人物品將移交獄政單位，並換上卡其色囚服、獲分配編號與拍攝嫌犯照，之後將被單獨收押，環境與丈夫尹錫悅所在牢房相似。