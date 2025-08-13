韓媒：尹錫悅夫人被捕 韓國前總統伉儷首次同遭羈押

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅夫人金建希因涉嫌炒股、介選和收賄等指控被捕，韓國憲政史上前總統伉儷首次同時遭到羈押，2人目前分別羈押在不同的看守所。

據報導，首爾中央地方法院昨天深夜以金建希有滅證之虞，對她簽發逮捕令。負責調查金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）7日以金建希涉嫌違反「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」為由，向法院聲請逮捕金建希。

這3項指控分別與德意志汽車公司炒股案、政治掮客介選案，以及與宗教人士請托案有關。

法院昨天開庭進行逮捕必要性審查，金建希出庭受審。庭審持續4個多小時後，在下午2時35分許結束。金建希於庭審結束後被送至首爾南部看守所（Seoul Southern Detention Center）等待結果。

法院簽發逮捕令後，金建希正式被羈押於此。

尹錫悅7月10日被負責調查內亂叛國案的獨檢組逮捕後，目前羈押在首爾看守所（Seoul Detention Centre）。

金建希原先被安排移送首爾看守所，但獨檢組申請將她移送首爾南部看守所。

首爾 尹錫悅

