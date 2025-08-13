習通話巴西總統 籲團結反單邊主義

大陸國家主席習近平昨與巴西總統魯拉通電話時表示，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，並稱金磚機制是凝聚全球南方共識的重要平台，全球南方國家應攜手維護國際公平正義和國際關係基本準則。

美國本月六日對巴西部分進口商品徵收高達百分之五十關稅後，魯拉曾表示，他計畫致電金磚國家領袖，從印度、中國大陸開始，討論如何共同應對美國關稅措施。

魯拉表示，巴方高度重視對陸關係，期待加強對陸合作，深化戰略對接，推動兩國關係取得更大發展。魯拉提到巴西與美國關係近況，以及巴方堅定維護自身主權的原則立場，讚賞大陸堅持多邊主義，維護自由貿易規則，在國際事務中發揮著負責任作用。魯拉說，巴方願同中方加強在金磚等多邊機制中的溝通協調，反對單邊霸凌行徑，維護各國共同利益。

習近平表示，中巴關係正處於歷史最好時期，中方支持巴西人民捍衛國家主權，支持巴方維護自身正當權益。全球南方國家應攜手維護發展中國家的正當權益。他還說，中巴要繼續共同應對全球性挑戰，確保聯合國氣候變化貝倫大會（ＣＯＰ30）成功，推動「和平之友」小組為政治解決烏克蘭危機發揮作用。

路透報導，巴西總統府透過聲明表示，魯拉與習近平進行了一個小時的會談。兩國元首強調，願在兩國經濟之間尋找新的商業機會。巴西面對第二大貿易國美國高舉關稅大棒，正積極往第一大貿易夥伴中國大陸靠攏。據報大陸已自上月底新批准一八三家巴西咖啡豆商向大陸出口商品。

值得關注的是，川普近日發文要求大陸採購四倍的美國大豆，這可能衝擊中巴大豆貿易。近年大陸減少採購美國大豆，轉從巴西進口，去年巴西大豆占大陸進口大豆市場百分之六十九。