巴勒斯坦領土：一個國家何時被承認？

以色列的一些傳統盟國開始承認巴勒斯坦國。法國、加拿大承認巴勒斯坦國，英國也表態或將承認。此外還有約150個其它國家承認巴勒斯坦國。

不過，一個在國際上被廣泛認可的國家地位，其確立過程並非那麼簡單。

如何成為聯合國成員國

聯合國有193個正式會員國。不過，即便並非正式會員國，仍可參與聯合國各項職能、加入其它國際機構，以及設立外交使團。

對於國家地位最簡單的綱領是《國家權利與義務公約》，也稱蒙特維多公約，簽署於1933年。其中列出四項前提條件：有明確的領土邊界、有永久人口、有代表民眾的政府、有能力加入國際協議。

然而，滿足蒙特維多公約，並不自動成為聯合國會員國。這一過程須幾個步驟：首先，須致函聯合國秘書長，並公開宣言接受聯合國憲章規定的成員國義務，支持聯合國秘書長。

隨後，須獲得聯合國安理會的支持。這包括，安理會15個成員國中，須有9個投票支持，並且5個常任理事國──中法俄英美──均須投贊成票。歷史上，這是一個很難逾越的障礙。

巴勒斯坦、科索沃和西撒哈拉儘管已經獲得不少承認，但仍非聯合國正式會員國。

都柏林大學學者維索卡（Gezim Visoka）表示：「黑山加入聯合國或克羅地亞加入時，他們獲得了不到70個國家的承認。巴勒斯坦有近150個國家承認，科索沃有約180-190個國家承認，西撒哈有超過50個。」

如果過了聯合國安理會這一關，那麼，僅須聯合國全體大會上三分之二多數支持即可。

國際法的薄弱之處

目前，除193個正式會員國外，聯合國還有兩個永久觀察員：梵蒂岡和巴勒斯坦。這兩個觀察員國可參加大部分聯合國會議，查閱文件，在聯合國總部設立使團。

非聯合國正式會員國仍可參加其它機構。比如，巴勒斯坦是國際刑事法院成員。

也有一些國家不願加入聯合國，比如，瑞士在聯合國作為永久觀察員長達56年，直到2002年才作為正式會員國加入。

加入聯合國的好處是明顯的。這等同於事實上的承認，在一個或多個國家不承認的情況下，能夠維護主權完整。

學者維索卡表示：「可惜，（有關一個國家地位的）承認仍是國際法最弱的一環，沒有公約規定誰才是國家，誰有權承認其它國家。」

「基本上是通過具體情況而定。各國沒有統一的承認政策，所以是隨機應變、不斷調整的。」

如果各方爭奪被承認的地位與合法性，可能會引發暴力衝突。比如在科索沃和南蘇丹爆發的衝突就是例證。

