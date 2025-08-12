英航艦泊靠駐日美軍基地 英日準同盟深化

英國海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」今天進入位於日本神奈川縣的美軍橫須賀基地，這是2021年英國航艦「伊麗莎白女王號」泊靠橫須賀以來，第2度泊靠。泊靠前，英國戰機首度在日本護衛艦上實施著艦訓練，英日「準同盟」關係深化。

日本經濟新聞報導，「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）今天上午泊靠美軍橫須賀基地，構成航艦打擊群的英國海軍Type 45防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）則是泊靠鄰近的日本海上自衛隊橫須賀基地。日本海上自衛隊在該基地內舉辦歡迎典禮。

英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）在典禮上表示，「將強化相互運用性，希望能迅速應對各種課題」。她也提到挪威海軍艦艇參與英國航艦打擊群前來一事，「這反映出印度太平洋地區多國間合作的重要性增高」。

「威爾斯親王號」離開橫須賀之後，將停靠東京國際郵輪碼頭（位於東京都江東區），預定9月2日離開日本。

日本自衛隊與英國軍方近年來關係強化，2010年代簽署可交換機密信息的「情報保護協定」，之後簽署軍方燃料等物資通融的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）等。2023年日英共享軍事訓練及行動的雙邊國防安全協定「相互准入協定」（RAA）生效。

日英之所以加強國防合作，主要是日本與歐洲都一樣擁有共通的安全保障上的課題，促成原因之一是俄羅斯侵略烏克蘭。北韓對俄羅斯提供軍事支援，俄羅斯為了回饋，在軍事技術層面支援北韓。另外，日歐都面臨中國擴軍、鋼鐵生產過剩的問題等。

對日本而言，歐洲當中，英國最早與日本進行國防合作。預計2035年將引進的新世代戰機，由日本、英國、義大利3國共同開發，3國期待藉由戰機的開發及運用，進行長期的安保合作。

報導說，這次英國航艦打擊群訪日，就是為了加強日英合作的布局。英軍在靠港前，在西太平洋參加與日本自衛隊之間的聯合訓練，匿蹤戰機F-35B在日本護衛艦「加賀號」著艦。

加賀號備有可讓匿蹤戰機F-35B起降的甲板，具準航艦的功能，有助於提高離島防衛能力。

在此之前，曾有美國的戰機在加賀號著艦，這次是英國戰機首度在加賀號著艦。英軍在部隊的社群平台X公開訓練的情形，特意向海內外凸顯日英部隊間的合作已提升為準同盟關係的印象。

日本自衛隊與英軍以外的歐洲各國軍方也正加強連結。日本海上自衛隊公布聯合訓練的次數顯示，與歐洲的北大西洋公約組織（NATO）成員國實施訓練，2024年就有18次，2023年則是10次。

之前日本以與盟國美國或亞洲各國實施聯合訓練為主，與歐洲國家的聯合訓練是僅限在太平洋擁有領土的法國等。

2024年日本海上自衛隊除了法國外，與英國、荷蘭、德國等的海軍進行訓練。今年與歐洲國家聯合訓練的情形更加顯著，5月日本海上自衛隊護衛艦與英國、義大利艦艇在南海實施聯合航行。

日本海上自衛隊派遣到歐洲的情形也增加。2024年8月，日本海上自衛隊訓練艦航向地中海，與隸屬於北約常設部隊的加拿大、土耳其、羅馬尼亞的艦艇實施訓練。