對以色列12天戰爭期間 伊朗逮捕2萬1000人

中央社／ 杜拜12日綜合外電報導
圖為伊朗首都德黑蘭以北的伊文監獄，被以色列空襲的建築物廢墟。路透
圖為伊朗首都德黑蘭以北的伊文監獄，被以色列空襲的建築物廢墟。路透

伊朗國營媒體引述執法機構發言人今天的說法報導，6月與以色列爆發12天戰爭期間，有多達2萬1000人遭到警方逮捕。

路透社報導，以色列6月13日展開空襲後，伊朗安全部隊就根據民眾通報，對舉止可疑人士發動大規模逮捕行動，街頭也加強見警。

警方發言人蒙塔茲羅馬蒂（Saeid Montazerolmahdi）說：「民眾報案電話增加41%，致使12天戰爭期間有2萬1000名嫌犯被捕。」他沒有提到那些人因為哪些嫌疑態樣而被捕，不過德黑蘭曾表示，有人交付可能有助指引以色列攻擊行動的情資。

這場以色列－伊朗衝突也引發當局加速遣返遭認為在境內非法停留的阿富汗移民，援助機構通報地方當局指控部分阿富汗公民為以色列進行刺探。

蒙塔茲羅馬蒂說：「執法機構逮捕2774名非法移民，檢查他們的手機後揭發30起特殊安全案件。261人涉嫌間諜活動，還逮捕遭控未經授權進行拍攝的172人。」

他沒有具體說明被捕人士當中有多少人已經獲釋。

