對以色列12天戰爭期間 伊朗逮捕2萬1000人
伊朗國營媒體引述執法機構發言人今天的說法報導，6月與以色列爆發12天戰爭期間，有多達2萬1000人遭到警方逮捕。
路透社報導，以色列6月13日展開空襲後，伊朗安全部隊就根據民眾通報，對舉止可疑人士發動大規模逮捕行動，街頭也加強見警。
警方發言人蒙塔茲羅馬蒂（Saeid Montazerolmahdi）說：「民眾報案電話增加41%，致使12天戰爭期間有2萬1000名嫌犯被捕。」他沒有提到那些人因為哪些嫌疑態樣而被捕，不過德黑蘭曾表示，有人交付可能有助指引以色列攻擊行動的情資。
這場以色列－伊朗衝突也引發當局加速遣返遭認為在境內非法停留的阿富汗移民，援助機構通報地方當局指控部分阿富汗公民為以色列進行刺探。
蒙塔茲羅馬蒂說：「執法機構逮捕2774名非法移民，檢查他們的手機後揭發30起特殊安全案件。261人涉嫌間諜活動，還逮捕遭控未經授權進行拍攝的172人。」
他沒有具體說明被捕人士當中有多少人已經獲釋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言