中印關係逐漸回暖 從這兩事見端倪...川普關稅撮合的？

在美國總統川普對中國大陸及印度揮出關稅大刀之際，北京與新德里正在尋求重啟政治關係，傳出除了最快本月將恢復直航外，大陸並已放寬出口尿素至印度的限制，這些新跡象顯示這兩大新興經濟體的關係正在回暖。

彭博資訊引述知情人士報導，印度政府已要求印度的航空公司盡快準備飛往中國的航班，可能最快於8月底在中國舉行的上海合作組織峰會正式宣布這項消息。

在新冠疫情爆發後，兩國暫停了彼此之間的客運航班，迫使從印度旅客須取道香港或新加坡等地前往中國。在美國總統川普將印度商品的關稅提高一倍至50%以印度購買俄羅斯石油後，印度與美國的關係正面臨巨大壓力；於此同時，中印再度啟動直航計畫。

此外，大陸也放寬出口尿素至印度的限制，此舉也有助於緩和中印關係。印度是全球最大的尿素進口國，而大陸是這種氮肥的主要出口國，但在最近幾年限制其出口。2023年時，中國幾乎半數的尿素出口銷往印度，但去年大陸暫停了對所有目的地的銷售。北京於6月放鬆了禁令，但仍維持對印度的限制。雖然這種商品的出口量不大，但可能會發展成一股重要的貿易流，有助於緩解全球供應緊張，並壓低高昂的價格。

印度肥料協會（FAI）說 ，在3月31日為止的上年度，印度進口了約570萬噸尿素，較前一年下降近20%。該協會並表示，2024-25年度印度向中國採購的尿素降至近10萬噸，遠低於一年前的187萬噸。

這兩個亞洲鄰國的關係在2020年跌至低谷，當時邊境衝突導致20名印度武裝人員和為數不詳的中國士兵死亡。在實施多年限制後，印度最近允許中國公民辦理旅遊簽證，印度總理莫迪可能在8月31日開始的天津峰會期間與中國國家主席習近平會面。