快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

中印關係逐漸回暖 從這兩事見端倪...川普關稅撮合的？

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
中國大陸與印度傳出最快本月將恢復直航，北京並已放寬出口尿素至印度的限制，成為這兩大新興經濟體關係回暖的新跡象。印度總理莫迪（左）還可能在8月底與中國國家主席習近平（右）會面。圖為檔案照。 路透
中國大陸與印度傳出最快本月將恢復直航，北京並已放寬出口尿素至印度的限制，成為這兩大新興經濟體關係回暖的新跡象。印度總理莫迪（左）還可能在8月底與中國國家主席習近平（右）會面。圖為檔案照。 路透

美國總統川普對中國大陸及印度揮出關稅大刀之際，北京與新德里正在尋求重啟政治關係，傳出除了最快本月將恢復直航外，大陸並已放寬出口尿素至印度的限制，這些新跡象顯示這兩大新興經濟體的關係正在回暖。

彭博資訊引述知情人士報導，印度政府已要求印度的航空公司盡快準備飛往中國的航班，可能最快於8月底在中國舉行的上海合作組織峰會正式宣布這項消息。

在新冠疫情爆發後，兩國暫停了彼此之間的客運航班，迫使從印度旅客須取道香港或新加坡等地前往中國。在美國總統川普將印度商品的關稅提高一倍至50%以印度購買俄羅斯石油後，印度與美國的關係正面臨巨大壓力；於此同時，中印再度啟動直航計畫。

此外，大陸也放寬出口尿素至印度的限制，此舉也有助於緩和中印關係。印度是全球最大的尿素進口國，而大陸是這種氮肥的主要出口國，但在最近幾年限制其出口。2023年時，中國幾乎半數的尿素出口銷往印度，但去年大陸暫停了對所有目的地的銷售。北京於6月放鬆了禁令，但仍維持對印度的限制。雖然這種商品的出口量不大，但可能會發展成一股重要的貿易流，有助於緩解全球供應緊張，並壓低高昂的價格。

印度肥料協會（FAI）說 ，在3月31日為止的上年度，印度進口了約570萬噸尿素，較前一年下降近20%。該協會並表示，2024-25年度印度向中國採購的尿素降至近10萬噸，遠低於一年前的187萬噸。

這兩個亞洲鄰國的關係在2020年跌至低谷，當時邊境衝突導致20名印度武裝人員和為數不詳的中國士兵死亡。在實施多年限制後，印度最近允許中國公民辦理旅遊簽證，印度總理莫迪可能在8月31日開始的天津峰會期間與中國國家主席習近平會面。

印度 關係 美國

延伸閱讀

美俄元首阿拉斯加會晤 普亭的目標是什麼？誰更可能受益？

川普重提俄烏「互換土地」 歐盟代表：停火前壓根不應討論讓步

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

韓媒：傳川普擬對內含晶片產品徵25%關稅 三星智慧機最快本周遭殃？

相關新聞

北韓撤除部分擴音器 李在明盼重啟對話創造和平

南韓總統李在明今天表示，南韓撤除對北韓的擴音器後，北韓近期也撤除部分對南韓的擴音設施，「希望藉由這種相互措施，一點點打開...

南海追逐致碰撞 菲律賓譴責大陸危險操作非法干擾

菲律賓今天就海岸防衛隊昨天在黃岩島（Scarborough Shoal）執行對漁民運補任務期間，中國船隻「危險操作與非法...

哈瑪斯人質影片惹惱以色列 以媒對加薩從同情變漠視

以色列新聞媒體先前一度熱烈批判、探討加薩人道危機，但在激進組織「哈瑪斯」發布兩名以色列人質形容枯槁的影片之後，以媒原本的...

半島電視台夏立夫之死：以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

半島電視台的記者夏立夫（Anas al-Sharif）在2025年8月10日於加薩遇害身亡，引發國際新聞媒體的關注。以色列總理納坦雅胡在8月7日宣布將全面攻佔加薩，3日後便對加薩城發動猛烈攻擊。這一波攻勢中，就有5名半島電視台記者不幸死亡，其中一名就是夏立夫。然而面對新聞記者遇害一事，以色列軍方反過來指控「夏立夫曾領導哈瑪斯旗下恐怖小組」，但以軍並未提出任何證據，因而遭人權團體與聯合國的譴責。半島電視台抨擊，以軍鎖定記者殺害、壓制新聞自由，時至現今8月12日，包括半島電視台在內的各家新聞記者，陸續在網路社群上追悼夏立夫和其他死去的新聞工作者們。

南韓光復節特赦83萬人 前祖國革新黨魁曹國夫婦入列惹議

南韓政府11日公布將在15日光復節特赦的名單，包括前祖國革新黨黨魁曹國夫婦，以及SK Networks前會長崔信源、三星...

哥倫比亞39歲參議員兼總統候選人 遭槍擊2個多月後不治

哥倫比亞參議員兼總統候選人烏力貝（Miguel Uribe Turbay）今年6月在一場造勢集會上遭人槍擊，搶救兩個多月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。