北韓撤除部分擴音器 李在明盼重啟對話創造和平

南韓總統李在明今天表示，南韓撤除對北韓的擴音器後，北韓近期也撤除部分對南韓的擴音設施，「希望藉由這種相互措施，一點點打開南北（韓）之間的對話」。

李在明今天在國務會議中做以上表示，並提到南韓在今年6月率先停止對北韓廣播後，北韓也接著中斷相應措施，雖然不知道北韓現在是否已經拆除所有擴音器，但希望他們能跟南韓一樣，全面拆除「不必要且只會耗費金錢的擴音器」。

李在明強調，他希望南北韓之間不是帶給彼此損害的關係，而是可以轉換成對彼此有助益的關係，「像現在這樣分裂的狀況，導致軍事的對立，不只要付出費用，也讓彼此都很痛苦」，認為沒有必要做到這種程度，並期待雙方盡快重啟對話，創造穩定和平的朝鮮半島，同時改善雙方的經濟環境。

李在明政府上任後，積極尋求改善兩韓關係。東亞日報等韓媒報導，南韓統一部今年可能考慮不出版北韓人權報告書，雖然官員解釋是因為新搜集到的證詞並不多，才在考慮各種方案，但仍引起外界猜測，此舉可能是顧及北韓政府的觀感。

南韓在2016年制定北韓人權法，統一部依此自2018年起每年根據脫北者的證詞編纂北韓人權報告書，這些報告在文在寅政府任內以保護脫北者個資及南北韓關係等因素，被列為三級機密，但在尹錫悅政府上任後的2023、2024年都公開出版。

雖然北韓拆除了部分擴音器，但當局的真正態度仍有待觀察，至少目前看來在南韓與美國仍舊保持軍事合作的狀況下，北韓很難放鬆警惕。北韓11日才剛就南韓與美國8月18日至21日預定舉行的年度「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習表達「堅決反制」的立場。

北韓中央通信社（KCNA）今天進一步報導，北韓的砲兵部隊11日進行射擊訓練，強調會「以壓倒性的戰鬥力，徹底遏制越過國境的軍事流氓，守護神聖的我國安全與主權」。此舉被認為是針對韓美聯合軍演的軍事訓練。