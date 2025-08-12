南海追逐致碰撞 菲律賓譴責大陸危險操作非法干擾

菲律賓今天就海岸防衛隊昨天在黃岩島（Scarborough Shoal）執行對漁民運補任務期間，中國船隻「危險操作與非法干擾」的行徑表達嚴重關切。

路透社報導，菲律賓外交部在聲明中指出：「他們的行動不僅對菲律賓人員和船隻構成嚴重的危險，也令人遺憾導致兩艘中國船隻發生碰撞。」

根據菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）拍攝的影片顯示，船身較小的中國海警船當時正追逐一艘執行任務的菲律賓巡邏艇，後來撞上船體較大的中國海軍軍艦。

中國國防部及其駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓表示，已對中方提供醫療援助和其他支持，包含將受損中國海警船拖離事發海域。

菲律賓外交部表示：「昨天的事故說明遵守國際海事規則的重要性。」該部重申透過外交和對話解決分歧的承諾。

馬尼拉和北京因南海主權爭議而緊張升高，昨天的碰撞是一連串事件中最新一起。

中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，但2016年國際法庭裁定其主張無國際法依據。中國對此表示反對。

菲國海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Trinidad）今天在記者會中警告，只要中國持續在這條戰略水道中進行「非法、脅迫、好鬥、欺騙」的活動，類似事件可能繼續發生。