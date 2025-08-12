以色列大航商MBO傳言再起 CEO擬聯手億萬富豪讓公司下市

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
以色列媒體報導，ZIM航運執行長聯手億萬富豪，尋求收購該公司並將其私有化。 網路照片
以色列媒體報導，以星綜合航運服務公司（ZIM Integrated Shipping Services）執行長葛利克曼（Eli Glickman） 及其他高階主管正計劃將公司私有化。消息傳出後該公司股價應聲大漲。

根據以國財經媒體Calcalist 11日報導，葛利克曼與其他五名高階主管、以及以色列億萬富豪安加爾（Rami Ungar），正在尋求收購這家總部位於以色列的航運公司，交易價值高達24億美元（每股收購價約20美元），比上周五收盤的市值18.7億美元溢價約29%。

根據美國銀行（BofA）的估計，如果報導中的收購價屬實，將意味著ZIM的企業價值為50億美元，相當於該航運公司2025年預估的企業價值/EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）為2.4倍，股價淨值比（P/B）為0.6倍。

若完成交易並且私有化，ZIM將會下市。近年來，由於運費波動以及地緣政治緊張局勢，影響海上貿易航線，ZIM的股價經歷了劇烈波動。儘管中東地區持續面臨安全風險，但該公司仍繼續經營全球貨櫃服務，包括行經紅海的航線。

ZIM股價11日收漲15.03%至17.83美元，盤中漲幅一度達20%。根據Benzinga Pro的數據，ZIM的股價在過去一年中最高為30.15美元，最低是11.03美元。

Calcalist並未透露消息來源，而ZIM也尚未公開確認此報價。早在今年3月初，就曾有消息指出ZIM的執行長要將公司私有化，但並未實現，當時也沒有透露任何價格。

