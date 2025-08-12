快訊

哈瑪斯人質影片惹惱以色列 以媒對加薩從同情變漠視

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導
哈瑪斯釋出兩名關在加薩的消瘦人質影片後，以色列民眾抗議要求釋放人質。路透
哈瑪斯釋出兩名關在加薩的消瘦人質影片後，以色列民眾抗議要求釋放人質。路透

以色列新聞媒體先前一度熱烈批判、探討加薩人道危機，但在激進組織「哈瑪斯」發布兩名以色列人質形容枯槁的影片之後，以媒原本的熱情戛然而止。

路透社報導，7月下旬，隨著加薩人挨餓的畫面引發國際社會強烈抗議，若干以色列報章和廣播公司開始報導加薩日益惡化的局勢，敦促政府提供更強大的援助。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）主播李威（Yonit Levi）在直播中將加薩人道主義危機稱為「道德失敗」，一些大學和國家大屠殺紀念館的負責人也呼籲政府對飢餓的加薩人伸出援手。

在至今長達22個月的戰爭中，以媒主要關注哈瑪斯2023年10月7日發動攻擊對以色列人帶來的創傷和影響。根據以色列統計，這次攻擊造成約1200人死亡，251人被劫為人質，報導主要集中在人質的命運和以軍的傷亡。

一些以色列人對李威的評論以及一系列關於加薩局勢的報導表示歡迎，認為由此可看出以色列準備好審視戰爭對巴勒斯坦平民的影響。

但在7月31日，哈瑪斯發布21歲以色列人質布萊斯拉夫斯基（Rom Braslavski）骨瘦如柴痛哭的影片之後，以色列人態度丕變。3天後，另一段影片發布，畫面中24歲的人質大衛（Evyatar David）述說被迫為自己挖墳的悲慘遭遇。

巴勒斯坦消息人士表示，這些影片原意凸顯加薩援助物資受限造成的可怕影響，誰料到適得其反，讓以色列人一度對加薩老百姓懷抱的滿腔同情，霎時間煙消雲散。

在國際社會譴責哈瑪斯的背景下，數以千計抗議者走上以色列街頭，要求立即釋放人質。目前約有50名人質仍在加薩，但據信其中只有約20人還活著。

以色列最大報「今日以色列報」（Israel Hayom）副總編輯達岡（Uri Dagon）表示，在加薩人質被哈瑪斯挾持的情況下，以色列人「無力體會另一方的痛苦」。

「我知道聽起來很可怕，但這是事實。」

達岡指責外國媒體在加薩饑荒問題上陷入「謊言攻勢」：雖然他的報紙曾發表關於加薩苦難的文章，但都在強調哈瑪斯是罪魁禍首。他質疑，曾刊登加薩人憔悴照片的外媒，看到大衛的悲慘照片何不比照辦理。

達岡說：「我建議國際媒體的高層編輯先自我檢討，再來討論以色列媒體的言行。」

