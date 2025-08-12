澳洲總理：內唐亞胡否認加薩陷人道危機

快訊

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯今天表示，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）「否認」加薩當下存在人道危機。一天之前，艾班尼斯宣布澳洲將首次承認巴勒斯坦國。

艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示，澳洲將在下月聯合國大會上承認巴勒斯坦國。繼法國、英國和加拿大宣布類似聲明後，澳洲此舉進一步加大對以色列的國際壓力。

艾班尼斯今天表示，內唐亞胡政府不願聽取盟國的意見，是澳洲決定承認巴勒斯坦國的原因之一。

艾班尼斯接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，回想起7日與內唐亞胡通電話時談到加薩人道情勢：「他對我重申他公開發表的言論，也就是對無辜民眾正在承受的後果抱持否認態度。」

澳洲承認巴勒斯坦國的條件是，巴勒斯坦自治政府必須做出多項承諾，其中包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）不得參與任何未來的國家事務。

澳洲右翼反對黨領袖李伊（Sussan Ley）表示，艾班尼斯決定承認巴勒斯坦國，違背長期以來兩黨在以巴領土問題上共同支持的政策，並有可能危及澳洲與美國的關係。

