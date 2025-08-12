美網紅稱法國第一夫人是男的！馬克宏夫婦聘人挖底細 跨海提告來真的

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏和夫人布麗姬7月9日抵達英國倫敦市的市政廳參加國宴。法新社
法國總統馬克宏和夫人布麗姬7月9日抵達英國倫敦市的市政廳參加國宴。法新社

法國總統馬克宏與夫人布麗姬7月在美國網紅兼播客主持人歐文斯（Candace Owens）提告誹謗，律師團隊聘請調查員進行研究作為起訴準備，並匯集了許多細節，包括歐文斯與法國極右翼人物的關係，以及歐文斯在俄羅斯官媒上的人氣。

歐文斯2024年初聲稱自己願拿職業生涯打賭，聲稱「布麗姬其實是男性」。馬克宏夫婦的訴狀指出，歐文斯此後變本加厲散布此說，包括製作8集的Podcast系列節目；雖然他們曾要求歐文斯撤回「明顯虛假」言論，但她反而「出言嘲諷，藉此作為迎合狂熱粉絲群的炒作素材」，並列舉她散布的一系列謠言。

金融時報報導，美國調查公司Nardello & Co在馬克宏夫婦提告前已完成調查，內容除了揭示歐文斯與法國極右翼的聯繫外，還包括她與美國及英國右翼民粹主義人物的關係，以及與一名俄羅斯民族主義者的線上互動。

Nardello & Co執行主席、前紐約聯邦檢察官納德羅（Dan Nardello）表示：「馬克宏夫婦提告時，完全清楚歐文斯的結盟對象。」

律師在準備案件或審判期間，經常委託調查擬起訴的對象。調查人員的任務是匯集歐文斯已發表的言論，並根據公開資料詳細介紹她的背景與個人資料。馬克宏夫婦決定聘請調查員，凸顯他們對此事的高度重視以及願意投入的資源，也使此案成為現任國家領袖因網紅內容而提告的罕見案例。

馬克宏夫婦的律師、專辦誹謗案的Clare Locke事務所聯合創辦人克萊爾（Tom Clare）指出，兩人決定提告部分原因是出於想弄清楚，為何一位美國保守派播客主持人會關注他們，調查結果也有助於向陪審團解釋歐文斯發表相關言論的背景。

歐文斯對此則表示：「布麗姬．馬克宏又一次被抓到，這對夫妻透過律師、國際公關團隊以及調查員，砸下真金白銀，試圖平息她過去的偏執。」

