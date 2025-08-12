韓總統李在明8月25日晤川普 共商聯盟關係與經濟安全

韓國總統李在明辦公室今天表示，李在明和美國總統川普本月25日將在美國華府首度舉行峰會，討論強化兩國聯盟與經濟安全夥伴關係。

川普的一系列關稅政策導致全球貿易環境產生劇變。在今年6月提前選舉中當選總統的李在明，將協助出口導向型的韓國應對當前局勢列為優先要務。

路透社報導，韓國總統府發言人姜由楨（Kang Yu-jung）在記者會上表示，將韓美兩國的安全聯盟發展為「未來導向的全面安全聯盟」與經濟安全夥伴關係，是本次峰會主軸。

姜由楨指出，根據上個月達成的關稅協議，韓美兩國領袖將尋求推進製造產業的合作關係，包括半導體、電池和造船等領域。

韓國是美國主要貿易夥伴之一；川普7月30日宣布美韓達成貿易協議，將對韓國輸美商品課徵15%關稅，低於他先前設定的稅率。

川普說，韓國將在接下來的峰會上宣布投資計畫，並已承諾投資3500億美元，具體內容由他親自「選擇」。

然而，韓方官員提供的細節不盡相同，而這份尚未以書面形式確定的協議仍有若干議題懸而未決，為這兩個盟友留下更多爭端的可能性。

專家指出，川普可能會藉著這次峰會，尋求韓國在協議未涵蓋的防務成本和企業投資方面做出更多讓步，同時非關稅壁壘與匯率問題也可能成為棘手議題。

由於川普長久以來都表示，韓國需要為1950年到1953年韓戰後駐守當地約2萬8500名美軍支付更多費用，防務成本預料將在接下來的峰會中成為關鍵議題。