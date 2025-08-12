快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

韓總統李在明8月25日晤川普 共商聯盟關係與經濟安全

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
韓國總統李在明辦公室今天表示，李在明和美國總統川普本月25日將在美國華府首度舉行峰會，討論強化兩國聯盟與經濟安全夥伴關係。（歐新社）
韓國總統李在明辦公室今天表示，李在明和美國總統川普本月25日將在美國華府首度舉行峰會，討論強化兩國聯盟與經濟安全夥伴關係。（歐新社）

韓國總統李在明辦公室今天表示，李在明和美國總統川普本月25日將在美國華府首度舉行峰會，討論強化兩國聯盟與經濟安全夥伴關係。

川普的一系列關稅政策導致全球貿易環境產生劇變。在今年6月提前選舉中當選總統的李在明，將協助出口導向型的韓國應對當前局勢列為優先要務。

路透社報導，韓國總統府發言人姜由楨（Kang Yu-jung）在記者會上表示，將韓美兩國的安全聯盟發展為「未來導向的全面安全聯盟」與經濟安全夥伴關係，是本次峰會主軸。

姜由楨指出，根據上個月達成的關稅協議，韓美兩國領袖將尋求推進製造產業的合作關係，包括半導體、電池和造船等領域。

韓國是美國主要貿易夥伴之一；川普7月30日宣布美韓達成貿易協議，將對韓國輸美商品課徵15%關稅，低於他先前設定的稅率。

川普說，韓國將在接下來的峰會上宣布投資計畫，並已承諾投資3500億美元，具體內容由他親自「選擇」。

然而，韓方官員提供的細節不盡相同，而這份尚未以書面形式確定的協議仍有若干議題懸而未決，為這兩個盟友留下更多爭端的可能性。

專家指出，川普可能會藉著這次峰會，尋求韓國在協議未涵蓋的防務成本和企業投資方面做出更多讓步，同時非關稅壁壘與匯率問題也可能成為棘手議題。

由於川普長久以來都表示，韓國需要為1950年到1953年韓戰後駐守當地約2萬8500名美軍支付更多費用，防務成本預料將在接下來的峰會中成為關鍵議題。

川普 美國 李在明

延伸閱讀

川普新稅法是劫貧濟富？分析顯示富人多賺40萬 窮人損逾3萬元

救了遊戲業！川普簽署行政命令讓Visa、Mastercard等金流商不得再審查合法內容

美俄峰會周五舉行 川普助拿烏克蘭失地

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

相關新聞

美網紅稱法國第一夫人是男的！馬克宏夫婦聘人挖底細 跨海提告來真的

法國總統馬克宏與夫人布麗姬7月在美國對網紅兼播客主持人歐文斯（Candace Owens）提告誹謗，律師團隊聘請調查員進...

巴拿馬運河問題還沒完 美中聯合國會議針鋒相對

美中兩國今天在聯合國會議中就巴拿馬運河展開激烈爭論，美方稱北京對這條重要水道的影響力恐威脅全球貿易與安全，中方則說這是美...

韓總統李在明8月25日晤川普 共商聯盟關係與經濟安全

韓國總統李在明辦公室今天表示，李在明和美國總統川普本月25日將在美國華府首度舉行峰會，討論強化兩國聯盟與經濟安全夥伴關係

以色列擊斃半島電視台團隊 聯合國與媒體團體譴責

聯合國、歐洲聯盟與媒體權益團體今天譴責以色列發動空襲，在加薩擊斃半島電視台採訪團隊。巴勒斯坦人為喪命的記者們哀悼，以色列...

美名校生接二連三輟學創AI公司 他們把舊金山變年輕了

一些美國名校大學生看準AI帶來革命性改變，紛紛放棄學業，迫不及待地前往舊金山創立AI新創公司，希望能把握這千載難逢的機會，獲得創投公司的青睞。這彷彿回到2000年代中期，19歲的祖克柏輟學創立臉書的時候，而美國科技業的重心也從矽谷往北移到舊金山。這些從19歲到20多歲的AI新創公司老闆，不僅讓舊金山走出疫情的陰霾，也把這個城市變年輕了。他們如何改變舊金山？

殘忍以色列！巴勒斯坦難民被迫二度流亡

二度流亡的巴勒斯坦難民：《邊境風暴》與75年未解的人道問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。