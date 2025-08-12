以色列擊斃半島電視台團隊 聯合國與媒體團體譴責

聯合國、歐洲聯盟與媒體權益團體今天譴責以色列發動空襲，在加薩擊斃半島電視台採訪團隊。巴勒斯坦人為喪命的記者們哀悼，以色列則指控其中一人是哈瑪斯武裝分子。

法新社報導，數十名加薩人聚集在加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）庭院，立在遭轟炸的建物當中，為昨天喪命的28歲半島電視台（Al Jazeera）知名特派員夏立夫（Anas al-Sharif）和他的4名同事哀悼。

西法醫院院長薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）說，這起針對半島電視台團隊的空襲，也造成第6人、自由新聞工作者卡爾迪（Mohammed Al-Khaldi）身亡。

哀悼者包括數名穿著藍色記者防彈衣的男子，他們抬著喪命記者包在白色裹屍布裡、只露出臉部的遺體，經過狹窄的巷弄送至墓地安葬。

以色列證實鎖定攻擊夏立夫，稱他是與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）掛鉤的「恐怖分子」，指控他「佯裝成記者」。

半島電視台表示，另4名員工是在以色列空襲擊中在西法醫院大門外為記者搭建的帳篷時喪命。他們分別是特派員克雷克（Mohammed Qreiqeh）、攝影記者札赫（Ibrahim Zaher）、諾法爾（Mohammed Noufal）與阿里瓦（Moamen Aliwa）。

以色列軍方發表聲明，指控夏立夫領導一支哈瑪斯「恐怖分子小組」，負責「推動（對以色列人的）火箭攻擊」。

以軍發布相關文件，聲稱內容顯示夏立夫2013年加入哈瑪斯的日期、2017年的傷勢報告，以及他所在的部隊名稱與軍銜。

認識夏立夫的當地記者說，夏立夫職業生涯初期曾任職於哈瑪斯通訊辦公室，負責宣傳哈瑪斯舉辦的活動。哈瑪斯自2006年起統治加薩走廊。

夏立夫是半島電視台最為人所知的駐加薩記者之一，針對這場打了22個月的戰爭提供每日報導。

媒體自由團體譴責以色列攻擊記者，聯合國人權機構稱此事「嚴重違反國際人道法」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天也說：「歐盟譴責殺害5名半島電視台記者的行徑。」