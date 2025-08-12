快訊

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

以色列擊斃半島電視台團隊 聯合國與媒體團體譴責

中央社／ 加薩市11日綜合外電報導
圖為昨天喪命的28歲半島電視台（Al Jazeera）知名特派員夏立夫（Anas al-Sharif）。路透
圖為昨天喪命的28歲半島電視台（Al Jazeera）知名特派員夏立夫（Anas al-Sharif）。路透

聯合國、歐洲聯盟與媒體權益團體今天譴責以色列發動空襲，在加薩擊斃半島電視台採訪團隊。巴勒斯坦人為喪命的記者們哀悼，以色列則指控其中一人是哈瑪斯武裝分子。

法新社報導，數十名加薩人聚集在加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）庭院，立在遭轟炸的建物當中，為昨天喪命的28歲半島電視台（Al Jazeera）知名特派員夏立夫（Anas al-Sharif）和他的4名同事哀悼。

西法醫院院長薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）說，這起針對半島電視台團隊的空襲，也造成第6人、自由新聞工作者卡爾迪（Mohammed Al-Khaldi）身亡。

哀悼者包括數名穿著藍色記者防彈衣的男子，他們抬著喪命記者包在白色裹屍布裡、只露出臉部的遺體，經過狹窄的巷弄送至墓地安葬。

以色列證實鎖定攻擊夏立夫，稱他是與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）掛鉤的「恐怖分子」，指控他「佯裝成記者」。

半島電視台表示，另4名員工是在以色列空襲擊中在西法醫院大門外為記者搭建的帳篷時喪命。他們分別是特派員克雷克（Mohammed Qreiqeh）、攝影記者札赫（Ibrahim Zaher）、諾法爾（Mohammed Noufal）與阿里瓦（Moamen Aliwa）。

以色列軍方發表聲明，指控夏立夫領導一支哈瑪斯「恐怖分子小組」，負責「推動（對以色列人的）火箭攻擊」。

以軍發布相關文件，聲稱內容顯示夏立夫2013年加入哈瑪斯的日期、2017年的傷勢報告，以及他所在的部隊名稱與軍銜。

認識夏立夫的當地記者說，夏立夫職業生涯初期曾任職於哈瑪斯通訊辦公室，負責宣傳哈瑪斯舉辦的活動。哈瑪斯自2006年起統治加薩走廊。

夏立夫是半島電視台最為人所知的駐加薩記者之一，針對這場打了22個月的戰爭提供每日報導。

媒體自由團體譴責以色列攻擊記者，聯合國人權機構稱此事「嚴重違反國際人道法」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天也說：「歐盟譴責殺害5名半島電視台記者的行徑。」

空襲 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

遭鎖定攻擊...駐加薩記者增至6死 以色列行徑招致譴責

以色列總理擬控制加薩市 稱結束戰爭最佳途徑

安理會齊批以色列 納坦雅胡堅持己見

加薩最勇敢記者隕落！以軍空襲殺害半島電視記者 遺書曝光死前心聲

相關新聞

以色列擊斃半島電視台團隊 聯合國與媒體團體譴責

聯合國、歐洲聯盟與媒體權益團體今天譴責以色列發動空襲，在加薩擊斃半島電視台採訪團隊。巴勒斯坦人為喪命的記者們哀悼，以色列...

殘忍以色列！巴勒斯坦難民被迫二度流亡

二度流亡的巴勒斯坦難民：《邊境風暴》與75年未解的人道問題

美名校生接二連三輟學創AI公司 他們把舊金山變年輕了

一些美國名校大學生看準AI帶來革命性改變，紛紛放棄學業，迫不及待地前往舊金山創立AI新創公司，希望能把握這千載難逢的機會，獲得創投公司的青睞。這彷彿回到2000年代中期，19歲的祖克柏輟學創立臉書的時候，而美國科技業的重心也從矽谷往北移到舊金山。這些從19歲到20多歲的AI新創公司老闆，不僅讓舊金山走出疫情的陰霾，也把這個城市變年輕了。他們如何改變舊金山？

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

南韓韓民族日報11日報導，台灣行政院政務委員林明昕與人權及轉型正義處官員一行原本安排8日拜訪南韓真相和解委員會（真相和解委）並...

日本交換名片是大事 看懂「頭銜至上」的社會規則

日本媒體報導，總務省今年6月起有公務預算印製名片，原來，日本公務員自掏腰包印名片的習慣行之有年，這發生在一個名片大國，不可思議。旅居巴黎的企業顧問永田公彥直指，有的日本人連休假都名片不離身，正是「頭銜至上」文化的象徵。 永田認為，在日本，與其在意對方「說了什麼」，更在意「是誰說的」。頭銜是全天候、甚至一生都無法擺脫的身分符號。象徵之一就是「經常使用名片」。就算覺得以後不會再遇到對方，也不能怠於交換名片。

澳洲將承認巴勒斯坦國 紐西蘭考慮跟進

路透報導，澳洲總理艾班尼斯十一日表示，澳洲將在九月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在哈瑪斯不參與的條件下支持兩國方案，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。