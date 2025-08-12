快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓真相和解委員會委員長朴宣映。圖 / 擷取自朴宣映臉書
南韓真相和解委員會委員長朴宣映。圖 / 擷取自朴宣映臉書

南韓韓民族日報11日報導，台灣行政院政務委員與人權轉型正義處官員一行原本安排8日拜訪南韓真相和解委員會（真相和解委）並舉行會談，卻在前一日晚間單方面取消，並提出令人難以接受的理由，引發委員長朴宣映（박선영）在臉書發文表達不悅，批評此舉「無禮」。

台灣代表團成員包括主管政務委員林明昕，以及行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆等人，據報此行是為參加亞太經合會（APEC）部長級會議訪韓，原訂8日上午9時30分訪問真相和解委，卻在前一日晚間以APEC相關行程為由取消行程。

不過，當天上午11時，代表團卻仍按原計畫拜會歷史研究者、聖公會大學教授金相淑（音譯）及真相和解委公務員工會支部長鄭赫（音譯）進行會談。

朴宣映11日在臉書發文寫道，真相和解委特意訂製了以中華民國國旗為靈感的花卉，花了不少錢，還準備了高檔茶點與互贈的禮物，批評台灣代表團「前一天晚上單方面取消會談，還提出令人難以接受的藉口，這是外交上的失禮。」

朴宣映寫道，「花錢倒是其次，但他們如此無禮的行為，即使過了三天，仍令人感到被羞辱。」並提及南韓1992年閃電與台灣斷交，轉而與中國大陸建交並舉行慶祝活動，「台灣當時一定感受到這種羞辱感，不，甚至比這更深刻的侮辱與背叛，台灣怎可能沒有感受到？」

朴宣映最後說，「我心中對台灣的複雜情感今晨瞬間崩潰。台灣將來會以傲慢與無禮永遠留存在我的心中。」

對此，台灣駐韓代表處回應《韓民族日報》表示，「因APEC有緊急且必須立即處理的事項，不得已無法參與交流，並已事先取得對方諒解。」

APEC 南韓 人權 行政院 公務員 轉型正義

延伸閱讀

1分鐘看世界／馬斯克 AI 模型大放送 Grok 4免費使用額度大增

HBM迎五年黃金期 SK海力士看好AI基建擴張助力產業發展

外資買亞股最愛台灣 聚焦科技趨勢及定價權強的企業

南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

相關新聞

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

南韓韓民族日報11日報導，台灣行政院政務委員與人權及轉型正義處官員一行原本安排8日拜訪南韓真相和解委員會（真相和解委）並...

日本交換名片是大事 看懂「頭銜至上」的社會規則

日本媒體報導，總務省今年6月起有公務預算印製名片，原來，日本公務員自掏腰包印名片的習慣行之有年，這發生在一個名片大國，不可思議。旅居巴黎的企業顧問永田公彥直指，有的日本人連休假都名片不離身，正是「頭銜至上」文化的象徵。 永田認為，在日本，與其在意對方「說了什麼」，更在意「是誰說的」。頭銜是全天候、甚至一生都無法擺脫的身分符號。象徵之一就是「經常使用名片」。就算覺得以後不會再遇到對方，也不能怠於交換名片。

澳洲將承認巴勒斯坦國 紐西蘭考慮跟進

路透報導，澳洲總理艾班尼斯十一日表示，澳洲將在九月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在哈瑪斯不參與的條件下支持兩國方案，此...

「加薩最勇敢記者」 遭以軍空襲殺害

以色列軍方說，以軍十日空襲加薩市，鎖定並擊斃一名假扮半島電視台記者的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯小組領袖夏立夫。半島電視台反駁...

遭鎖定攻擊...駐加薩記者增至6死 以色列行徑招致譴責

以色列空襲卡達的半島電視台駐加薩記者，今天增至6名記者罹難。卡達總理、無國界記者組織、保護記者委員會、聯合國人權事務高級...

曾遭以色列扣押驅逐 瑞典環保少女擬組新船隊前往加薩

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）表示，她將與1個巴勒斯坦行動團體合作，組成1支滿載人道援助物資的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。