台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

南韓韓民族日報11日報導，台灣行政院政務委員與人權及轉型正義處官員一行原本安排8日拜訪南韓真相和解委員會（真相和解委）並舉行會談，卻在前一日晚間單方面取消，並提出令人難以接受的理由，引發委員長朴宣映（박선영）在臉書發文表達不悅，批評此舉「無禮」。

台灣代表團成員包括主管政務委員林明昕，以及行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆等人，據報此行是為參加亞太經合會（APEC）部長級會議訪韓，原訂8日上午9時30分訪問真相和解委，卻在前一日晚間以APEC相關行程為由取消行程。

不過，當天上午11時，代表團卻仍按原計畫拜會歷史研究者、聖公會大學教授金相淑（音譯）及真相和解委公務員工會支部長鄭赫（音譯）進行會談。

朴宣映11日在臉書發文寫道，真相和解委特意訂製了以中華民國國旗為靈感的花卉，花了不少錢，還準備了高檔茶點與互贈的禮物，批評台灣代表團「前一天晚上單方面取消會談，還提出令人難以接受的藉口，這是外交上的失禮。」

朴宣映寫道，「花錢倒是其次，但他們如此無禮的行為，即使過了三天，仍令人感到被羞辱。」並提及南韓1992年閃電與台灣斷交，轉而與中國大陸建交並舉行慶祝活動，「台灣當時一定感受到這種羞辱感，不，甚至比這更深刻的侮辱與背叛，台灣怎可能沒有感受到？」

朴宣映最後說，「我心中對台灣的複雜情感今晨瞬間崩潰。台灣將來會以傲慢與無禮永遠留存在我的心中。」

對此，台灣駐韓代表處回應《韓民族日報》表示，「因APEC有緊急且必須立即處理的事項，不得已無法參與交流，並已事先取得對方諒解。」