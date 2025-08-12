聽新聞
澳洲將承認巴勒斯坦國 紐西蘭考慮跟進

聯合報／ 編譯盧思綸、大陸中心／綜合報導

路透報導，澳洲總理艾班尼斯十一日表示，澳洲將在九月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並重申在哈瑪斯不參與的條件下支持兩國方案，此舉標誌澳洲加入法國、英國與加拿大的立場；紐西蘭也考慮跟進。

艾班尼斯十一日結束內閣會議後告訴記者，澳洲將在九月聯合國大會正式承認巴勒斯坦國，並重申澳洲對於以巴兩國方案的支持，他說：「兩國方案是擺脫中東暴力循環及結束加薩衝突、苦難、飢荒的最大希望。」

艾班尼斯指出，這項決定是出於巴勒斯坦自治政府的承諾，包括不允許哈瑪斯參與、加薩去軍事化及舉行選舉。

與此同時，路透報導，紐西蘭政府也表示，正在考慮承認巴勒斯坦的國家地位。

紐西蘭外交部長皮特斯表示，加薩人道危機理應成為全球優先關注的議題。 他強調，紐西蘭一向明確表態，承認巴勒斯坦國只是時間問題。紐西蘭接下來將商議決定承認巴勒斯坦國的時機與方式。

以色列近兩年前開始轟炸加薩，以回應巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」攻擊，近來許多西方國家認為加薩在以軍轟炸封鎖下，已面臨人道災難，法國、英國、加拿大等多國已宣布打算承認巴勒斯坦國，逼迫以色列停火。

以色列總理內唐亞胡十日仍堅持將奪下加薩市，打擊哈瑪斯最後據點，他聲稱這是「結束戰爭的最佳途徑」。內唐亞胡在記者會上表示，新的行動將在「相當短時間內」實施。

陸：堅決反對以占領加薩

聯合國安理會十日就此舉行緊急會議。中國大陸常駐聯合國代表傅聰在會上表示，必須堅決反對以色列占領加薩的企圖。

