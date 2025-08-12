反應爐冷卻水泵遭水母堵塞 法國北部核電廠暫停運作

法國電力集團（EDF）表示，法國北部的葛拉夫林（Gravelines）核電廠有4座反應爐因為冷卻水泵遭到大批水母堵塞而自動關閉，導致電廠今天被迫暫停運作。

法新社報導，根據法國電力集團官網公告，這些核反應爐之所以自動關閉，是因為冷卻水泵站的濾鼓內意外出現水母。不過，「設施和人員的安全及附近環境並未受到影響」。

法國電力集團表示，其中3座反應爐是在昨天晚間自動關閉，另1座則在今天凌晨關閉。由於這座核電廠其餘2座反應爐本已處於離線保養狀態，導致核電廠只能完全暫停運作。

法國電力集團說：「電廠團隊已出動並正在進行必要的診斷和介入，好讓發電機組能在絕對安全下重啟運作。」