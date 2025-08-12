反應爐冷卻水泵遭水母堵塞 法國北部核電廠暫停運作
法國電力集團（EDF）表示，法國北部的葛拉夫林（Gravelines）核電廠有4座反應爐因為冷卻水泵遭到大批水母堵塞而自動關閉，導致電廠今天被迫暫停運作。
法新社報導，根據法國電力集團官網公告，這些核反應爐之所以自動關閉，是因為冷卻水泵站的濾鼓內意外出現水母。不過，「設施和人員的安全及附近環境並未受到影響」。
法國電力集團表示，其中3座反應爐是在昨天晚間自動關閉，另1座則在今天凌晨關閉。由於這座核電廠其餘2座反應爐本已處於離線保養狀態，導致核電廠只能完全暫停運作。
法國電力集團說：「電廠團隊已出動並正在進行必要的診斷和介入，好讓發電機組能在絕對安全下重啟運作。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言