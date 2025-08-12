「加薩最勇敢記者」 遭以軍空襲殺害

以色列軍方說，以軍十日空襲加薩市，鎖定並擊斃一名假扮半島電視台記者的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯小組領袖夏立夫。半島電視台反駁此說，表示這次攻擊造成夏立夫等四名半島電視台記者和一名助理身亡，認為他們堅持在前線報導真相遭以軍報復。

半島電視台共5人身亡

路透報導，加薩官員和半島電視台表示，加薩市東部的西法醫院附近一座帳篷十日遭攻擊，夏立夫（Anas Al Sharif）等五名新聞工作者身亡。醫院一名主管說，這起攻擊共造成七人喪生。

以軍透過聲明表示：「夏立夫曾任恐怖組織哈瑪斯底下一個恐怖活動小組領袖，曾負責以火箭彈攻擊以國平民和以軍。」以軍並指出，有情報和在加薩發現的文件為證。

哈瑪斯表示，這次殺戮可能預示以色列將展開下一步進攻。哈瑪斯說：「暗殺記者、恐嚇倖存的記者，是占領者計畫在加薩市犯下重大罪行所埋下的伏筆。」

巴勒斯坦記者團體和半島電視台譴責這起殺戮事件。新聞自由團體和一名聯合國專家曾警告，由於夏立夫在加薩的報導，他的生命有危險。聯合國言論暨意見自由議題特別報告員艾琳．汗（Irene Khan）上月說，以色列對夏立夫的指控沒有事實根據。「保護記者委員會」今年七月也呼籲國際社會保護夏立夫。

夏立夫遺書：莫忘加薩

夏立夫早在四月就寫下遺書，罹難後由友人在臉書公開，他呼籲世人「不要忘記加薩，守護無辜孩童的未來」。

半島電視台形容夏立夫是「加薩最勇敢的記者」，指此次襲擊是「在占領軍進一步行動前，試圖封殺真相的絕望之舉」。

非營利組織「保護記者委員會」（ＣＰＪ）中東及北非主任庫達指出，以色列一再將記者視為武裝分子，卻未提供可信證據，嚴重質疑以國對新聞自由的態度。

現年廿八歲的夏立夫長期駐守加薩，透過社群媒體向全球傳遞戰況，他的Ｘ帳號擁有逾五十萬追隨者。就在罹難前數分鐘，他仍堅守崗位，發文報導以軍已連續轟炸加薩市超過兩小時。

去年十月，以軍曾將夏立夫列為「與哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的六名記者之一」，並稱掌握他的受訓紀錄與薪資名單；半島電視台當時即否認，批評以方「捏造證據」。

恐有237名記者死於加薩

加薩當局稱，自二○二三年十月七日加薩戰爭爆發以來，已有二三七名記者在衝突中喪生；ＣＰＪ統計的數字則為至少一八六人。