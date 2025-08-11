快訊

遭鎖定攻擊...駐加薩記者增至6死 以色列行徑招致譴責

中央社／ 加薩市11日綜合外電報導
以色列昨天空襲加薩市（Gaza City）西法醫院（Shifa Hospital）前1座帳篷，造成6名記者死亡。圖／新華社
以色列昨天空襲加薩市（Gaza City）西法醫院（Shifa Hospital）前1座帳篷，造成6名記者死亡。圖／新華社

以色列空襲卡達的半島電視台駐加薩記者，今天增至6名記者罹難。卡達總理、無國界記者組織、保護記者委員會、聯合國人權事務高級專員的辦公室皆譴責以軍攻擊記者的行徑。

以色列昨天空襲加薩市（Gaza City）西法醫院（Shifa Hospital）前1座帳篷，造成包括知名記者夏立夫（Anas Al Sharif）在內的5名半島電視台（Al Jazeera）成員罹難，其他罹難記者包含克雷克（Mohammed Qreiqeh）、札赫（Ibrahim Zaher）以及諾法爾（Mohammed Noufal）。

以色列軍方證實，他們鎖定夏立夫為目標，並曾一再稱夏立夫為「與（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）有關的恐怖分子」，指他「偽裝成記者」。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天告訴法新社：「攝影記者卡爾迪（Mohammed Al-Khaldi）今晨因傷勢過重不治，他在針對西法醫院前方半島電視台工作人員的空襲中受傷。」

西法醫院院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）今天證實卡爾迪因傷身亡，還說「隨著他的去世，殉職記者人數增至6人」。

卡爾迪是1名自由記者，偶爾與當地媒體合作。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）今天嚴厲譴責以色列在加薩走廊（Gaza Strip）殺害為其半島電視台工作的記者，稱這些死亡事件是「超乎想像的罪行」。

穆罕默德在社群媒體平台X上表示：「以色列在加薩走廊蓄意針對記者，顯示這些罪行已經超乎想像…願真主憐憫記者夏立夫、克雷克以及他們的同事。」

無國界記者組織（RSF）告訴法新社，「我們強烈且憤怒地譴責以色列軍方承認殺害（夏立夫及其他記者）」，並呼籲國際社會介入。

總部設於美國紐約的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）也對法新社說：「記者是平民，他們絕對不能變成戰爭的目標。這樣做是戰爭罪。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的辦公室則在X平台寫道，以色列鎖定殺害駐加薩6名記者已「嚴重違反國際人道法」，「以色列必須尊重和保護所有平民，包括記者在內」。

貼文並指出，自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列並引發加薩戰爭以來，至少已有242名巴勒斯坦記者在加薩喪生。

圖克的辦公室表示：「我們呼籲立即讓所有記者安全且不受阻礙地進入加薩。」

