曾遭以色列扣押驅逐 瑞典環保少女擬組新船隊前往加薩
瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）表示，她將與1個巴勒斯坦行動團體合作，組成1支滿載人道援助物資的新船隊駛往加薩走廊，以突破「以色列的非法封鎖」。
法新社報導，今年6月和7月，倡議人士2度嘗試利用船隻將援助物資運往加薩，結果都遭到以色列攔截。以國軍方登船拘留倡議人士，隨後將他們驅逐出境。
童貝里今天晚間在社群平台Instagram發文稱，「8月31日，我們將發起有史以來規模最大的行動。數十艘船隻將從西班牙啟航，以突破以色列對加薩的非法封鎖」。
她還說，「9月4日，我們將與另外數十艘船隻會合，這些船隻將從突尼西亞及其他港口出發」。
這次倡議行動名為「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla），將動員來自44個國家的行動人士，並將同步舉行示威聲援活動。
包括美國女演員蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）、瑞典演員古斯塔夫史柯斯嘉（Gustaf Skarsgard），以及愛爾蘭資深演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）在內的的人道倡議人士、醫師和藝術家預定都參與這次行動。
至於確切將有多少船隻前往加薩，目前尚未不清楚。
「全球堅毅船隊」在其官網上自稱「獨立」組織，不隸屬任何政府或政黨。
