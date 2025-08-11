快訊

楊柳晚間8時增強為中颱！估明海陸警齊發 路徑南修台東登陸

川普將出動國民兵！進駐華府維護治安 稱「街頭犯罪完全失控」

遭冷凍封殺1年！吳宗憲第4個女兒不忍了 心死斷絕「父女關係」

聽新聞
0:00 / 0:00

曾遭以色列扣押驅逐 瑞典環保少女擬組新船隊前往加薩

中央社／ 斯德哥爾摩10日綜合外電報導
瑞典「環保少女」童貝里表示，將組成1支滿載人道援助物資的新船隊駛往加薩走廊。路透
瑞典「環保少女」童貝里表示，將組成1支滿載人道援助物資的新船隊駛往加薩走廊。路透

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）表示，她將與1個巴勒斯坦行動團體合作，組成1支滿載人道援助物資的新船隊駛往加薩走廊，以突破「以色列的非法封鎖」。

法新社報導，今年6月和7月，倡議人士2度嘗試利用船隻將援助物資運往加薩，結果都遭到以色列攔截。以國軍方登船拘留倡議人士，隨後將他們驅逐出境。

童貝里今天晚間在社群平台Instagram發文稱，「8月31日，我們將發起有史以來規模最大的行動。數十艘船隻將從西班牙啟航，以突破以色列對加薩的非法封鎖」。

她還說，「9月4日，我們將與另外數十艘船隻會合，這些船隻將從突尼西亞及其他港口出發」。

這次倡議行動名為「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla），將動員來自44個國家的行動人士，並將同步舉行示威聲援活動。

包括美國女演員蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）、瑞典演員古斯塔夫史柯斯嘉（Gustaf Skarsgard），以及愛爾蘭資深演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）在內的的人道倡議人士、醫師和藝術家預定都參與這次行動。

至於確切將有多少船隻前往加薩，目前尚未不清楚。

「全球堅毅船隊」在其官網上自稱「獨立」組織，不隸屬任何政府或政黨。

瑞典 以色列 童貝里

延伸閱讀

半島駐加薩記者遇襲身亡 媒體組織批評以色列

以色列總理擬控制加薩市 稱結束戰爭最佳途徑

安理會齊批以色列 納坦雅胡堅持己見

加薩最勇敢記者隕落！以軍空襲殺害半島電視記者 遺書曝光死前心聲

相關新聞

承認巴勒斯坦國再成熱門議題 回顧巴人推動建國歷史

已有3/4的聯合國成員國已經或準備承認巴勒斯坦國，包括今天宣布的澳洲。這打破長期以來外界認為巴勒斯坦國的實現只能是與以色...

曾遭以色列扣押驅逐 瑞典環保少女擬組新船隊前往加薩

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）表示，她將與1個巴勒斯坦行動團體合作，組成1支滿載人道援助物資的新...

當難民二度流亡：《邊境風暴》與75年未解的人道問題

在回到家園的情況渺茫，收容國態度又曖昧不明的情況下，部分巴勒斯坦人被迫二度踏上逃難的旅程，去尋找另一個可以安身立命之地。這就是近期上映電影《邊境風暴》（To a Land Unknown）所探討的面向：那些流亡於歐洲的巴勒斯坦難民。

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白...

南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

北韓國防部長今天在官方媒體的報導中表示，如果即將舉行的韓美聯合軍事演習引發挑釁，北韓將採取「堅決反制」的措施

美俄歷史交織之地「阿拉斯加」 川普普亭將於15日會談

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。