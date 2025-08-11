哥倫比亞參議員烏力貝6月造勢遇刺不治 享年39歲

哥倫比亞保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）6月在造勢活動中遭到槍擊，頭部中彈住院治療。家屬今天表示，烏力貝已辭世，享年39歲。

路透社報導，有意角逐明年總統大選的烏力貝今年6月7日在首都波哥大（Bogota）對支持者發表演說時，遭持槍歹徒開槍擊中頭部2次、膝蓋1次，之後他曾接受多次手術。

烏力貝的妻子塔拉索納（Maria Claudia Tarazona）在社群媒體發文表示：「我祈求上帝指引我學會度過沒有你的日子。安息吧，我的摯愛，我會好好照顧我們的孩子。」

烏力貝的辭世，為家族多舛的命運再添悲劇。烏力貝的母親是知名記者黛安娜．杜爾拜（DianaTurbay），她1991年遭毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）為首的麥德林組織（Medellin Cartel）綁架，之後在失敗的營救行動中不幸喪命。

烏力貝生前在政壇迅速崛起，成為右派民主中心黨（Democratic Center）備受矚目的國會議員。他以尖銳批評左翼總統裴卓（Gustavo Petro）政府聞名，也被視為總統熱門人選之一。

烏力貝年僅25歲就當選波哥大市議員，並大力批評時任波市市長裴卓的廢棄物處理和社會計畫等政策。

2022年國會大選，烏力貝喊出「哥倫比亞優先」（Colombia First）口號，順利進入參議院。

烏力貝的家族在哥國政壇可謂聲勢顯赫，其外祖父是前總統胡立歐．西薩．杜爾拜（Julio CesarTurbay），他於1978年到1982年擔任哥國總統。祖父羅德瑞戈．烏力貝．艾佳瓦利亞（Rodrigo UribeEchavarria）則曾是自由黨（Liberal Party）黨魁，並於1986年協助巴柯（Virgilio Barco）成功競選總統。