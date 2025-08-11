巴基斯坦北部暴洪後土石流 志工搶修排水道7死

巴基斯坦官員說，今天早晨一場大規模土石流，導致修復巴基斯坦北部一條被暴洪破壞排水道的7名志工喪生，另有3人受傷。

美聯社報導，地區政府發言人法拉克（FaizullahFaraq）說，土石流於黎明時分襲擊吉爾吉特─巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）的丹約爾鎮（Danyor）後，救援人員已尋獲罹難者遺體，並將傷者送醫救治。

這起事件發生前一天，冰湖潰決引發的暴洪損壞了穿越丹約爾鎮的重要喀喇崑崙公路（KarakoramHighway），導致巴基斯坦和中國之間的交通與貿易中斷。法拉克今天說，工程師與工人配合重型機具在現場展開修復作業。

與此同時，當地警察局長阿里（Hassan Ali）說，受損的山區公路附近也發生數起土石流，導致丹約爾鎮及周邊地區民宅受創，救援人員已將受洪水影響的居民撤離到安全地區。他還說，正在向流離失所者提供必需食物。

阿里說，昨天的冰湖潰決事件規模龐大，導致亨札河（Hunza River）水位暴漲，引發暴洪損害農作物。他表示，當局仍在評估損失。

當地行政首長可汗（Gulbar Khan）今天發表聲明，形容罹難的7名志工是「為社區犧牲的英雄」。

根據當地官方網站的說法，吉爾吉特─巴爾蒂斯坦以壯麗冰河聞名，冰河提供全國75%的儲水供應。