南韓百貨又傳炸彈恐嚇 警方全面搜索未發現爆炸物

韓國光州今天上午傳出有百貨公司被設置炸彈，警方接報後要求業者延後營業並展開全面搜索，但未發現爆炸物。首爾日前也有另間百貨公司面臨類似恐嚇，目前有2人因此被捕。

韓聯社報導，光州警方表示，今天上午9時30分左右接獲「有人在光州西區的樂天百貨設置炸彈」的報案。

儘管光州西區其實並沒有樂天百貨，韓國警方仍全面搜索東區的樂天百貨、西區的新世界百貨，要求業者延後自上午10時30分開始的營業時間，並限制員工出入。

不過，韓國警方並未在這兩間商場發現炸彈。

首爾中區的新世界百貨明洞總店本月5日也遭人恐嚇設置炸彈，當天約有4000人緊急疏散至店外。警方後來逮捕在網路上發布威脅訊息的一名國中生及一位20多歲男子。

另一方面，首爾松坡區的奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）昨天也遭人宣稱放置炸彈，韓國男子偶像團體THE BOYZ原定下午4時開始的演唱會因此延遲2小時。

警方接報後疏散現場觀眾並展開搜索，但未發現異常。

韓聯社報導，韓國警方今天指出，昨天這份傳真與8日威脅「將對學生潑硫酸」的傳真來自同一號碼，且均以「唐澤貴洋」等日本律師的名義發出。

自2023年8月以來，警方累計接獲44宗這類恐嚇傳真和郵件，但無法確認是否出自同一人之手。

雖然唐澤貴洋確有其人，但他否認與這些案件有關。警方還發現，近期的部分恐嚇傳真使用了其他日本律師的名義，故研判冒名做案的可能性較大。

目前案件已全部移交韓國網路犯罪偵查隊處理。為鎖定傳真發送者，韓國警方也多次向國際刑警組織（INTERPOL）和國際刑事司法合作機制請求協助。

由於嫌疑人可能身處海外，韓國警方擬於近期同日本駐韓大使館等相關單位召開合作會議。