快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

南韓百貨又傳炸彈恐嚇 警方全面搜索未發現爆炸物

中央社／ 首爾11日綜合外電報導

韓國光州今天上午傳出有百貨公司被設置炸彈，警方接報後要求業者延後營業並展開全面搜索，但未發現爆炸物。首爾日前也有另間百貨公司面臨類似恐嚇，目前有2人因此被捕。

韓聯社報導，光州警方表示，今天上午9時30分左右接獲「有人在光州西區的樂天百貨設置炸彈」的報案。

儘管光州西區其實並沒有樂天百貨，韓國警方仍全面搜索東區的樂天百貨、西區的新世界百貨，要求業者延後自上午10時30分開始的營業時間，並限制員工出入。

不過，韓國警方並未在這兩間商場發現炸彈。

首爾中區的新世界百貨明洞總店本月5日也遭人恐嚇設置炸彈，當天約有4000人緊急疏散至店外。警方後來逮捕在網路上發布威脅訊息的一名國中生及一位20多歲男子。

另一方面，首爾松坡區的奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）昨天也遭人宣稱放置炸彈，韓國男子偶像團體THE BOYZ原定下午4時開始的演唱會因此延遲2小時。

警方接報後疏散現場觀眾並展開搜索，但未發現異常。

韓聯社報導，韓國警方今天指出，昨天這份傳真與8日威脅「將對學生潑硫酸」的傳真來自同一號碼，且均以「唐澤貴洋」等日本律師的名義發出。

自2023年8月以來，警方累計接獲44宗這類恐嚇傳真和郵件，但無法確認是否出自同一人之手。

雖然唐澤貴洋確有其人，但他否認與這些案件有關。警方還發現，近期的部分恐嚇傳真使用了其他日本律師的名義，故研判冒名做案的可能性較大。

目前案件已全部移交韓國網路犯罪偵查隊處理。為鎖定傳真發送者，韓國警方也多次向國際刑警組織（INTERPOL）和國際刑事司法合作機制請求協助。

由於嫌疑人可能身處海外，韓國警方擬於近期同日本駐韓大使館等相關單位召開合作會議。

炸彈

延伸閱讀

影／前車禮讓救護車…後車沒注意撞上 台中西區3車事故

網封傳奇童顏！47歲《聽見你的聲音》李寶英美貌開外掛 粉呼：女人過得好不好一眼就能看出

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

「帶頭炒股」？南韓總統喊KOSPI 5000 台灣網笑：慢我們一步

相關新聞

當難民二度流亡：《邊境風暴》與75年未解的人道問題

在回到家園的情況渺茫，收容國態度又曖昧不明的情況下，部分巴勒斯坦人被迫二度踏上逃難的旅程，去尋找另一個可以安身立命之地。這就是近期上映電影《邊境風暴》（To a Land Unknown）所探討的面向：那些流亡於歐洲的巴勒斯坦難民。

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白...

南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

北韓國防部長今天在官方媒體的報導中表示，如果即將舉行的韓美聯合軍事演習引發挑釁，北韓將採取「堅決反制」的措施

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

菲律賓當局今天說，中國海警船在南海追逐菲律賓巡邏艇時，與中國海軍軍艦相撞，菲方並公布對峙現場的戲劇性影像畫面

半島駐加薩記者遇襲身亡 媒體組織批評以色列

卡達媒體半島電視台（Al Jazeera）週日（8月10日）證實，旗下一位28歲、報導阿拉伯地區的記者夏裡夫（Anas al-Sharif）在加薩城的以色列轟炸中遇害身亡。

美俄歷史交織之地「阿拉斯加」 川普普亭將於15日會談

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。