數百人倫敦遊行 反對英國承認巴勒斯坦國

數百人今天在英國倫敦遊行，要求巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放扣押在加薩的以色列人質，並批評英國計畫承認巴勒斯坦國。

法新社報導，部分人質家屬也加入遊行，隊伍最後抵達英國首相施凱爾（Keir Starmer）位於唐寧街10號的官邸。施凱爾已表示，如果以色列不同意與哈瑪斯達成停火，英國將承認巴勒斯坦國。

許多示威者揮舞著以色列國旗或配戴黃絲帶，象徵支持人質。遊行主辦單位認為，施凱爾應以促成人質獲釋為首要任務。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊，綁走251名人質，引發加薩戰爭。戰事持續至今仍有49名人質被扣押，而以色列軍方表示，其中至少27人已死。

參與示威者包括遇難人質帕普威爾（NadavPopplewell）的姊妹斯塔維茨基（Ayelet Stavitsky），以及被哈瑪斯囚禁期間身亡的伊丹（Tsachi Idan）的表親馬阿尼特（Adam Ma’anit）。

馬阿尼特批評施凱爾計畫在9月承認巴勒斯坦國時說：「我認為政府的外交政策錯誤，現在是修正的時刻，並把重點放在拯救人質上。」

警方表示，有3名反對示威者被捕，其中兩人遭逮是涉及暴力行為。

以色列因與哈瑪斯長達22個月的戰爭面臨越來越多的抗議，聯合國專家示警，遭圍困的加薩將發生嚴重饑荒。

施凱爾計畫承認巴勒斯坦國之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等各國領袖也宣布將承認巴勒斯坦國，國際上對巴勒斯坦領土嚴重的人道危機日益不安。