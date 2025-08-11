快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

數百人倫敦遊行 反對英國承認巴勒斯坦國

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

數百人今天在英國倫敦遊行，要求巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放扣押在加薩的以色列人質，並批評英國計畫承認巴勒斯坦國。

法新社報導，部分人質家屬也加入遊行，隊伍最後抵達英國首相施凱爾（Keir Starmer）位於唐寧街10號的官邸。施凱爾已表示，如果以色列不同意與哈瑪斯達成停火，英國將承認巴勒斯坦國。

許多示威者揮舞著以色列國旗或配戴黃絲帶，象徵支持人質。遊行主辦單位認為，施凱爾應以促成人質獲釋為首要任務。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊，綁走251名人質，引發加薩戰爭。戰事持續至今仍有49名人質被扣押，而以色列軍方表示，其中至少27人已死。

參與示威者包括遇難人質帕普威爾（NadavPopplewell）的姊妹斯塔維茨基（Ayelet Stavitsky），以及被哈瑪斯囚禁期間身亡的伊丹（Tsachi Idan）的表親馬阿尼特（Adam Ma’anit）。

馬阿尼特批評施凱爾計畫在9月承認巴勒斯坦國時說：「我認為政府的外交政策錯誤，現在是修正的時刻，並把重點放在拯救人質上。」

警方表示，有3名反對示威者被捕，其中兩人遭逮是涉及暴力行為。

以色列因與哈瑪斯長達22個月的戰爭面臨越來越多的抗議，聯合國專家示警，遭圍困的加薩將發生嚴重饑荒。

施凱爾計畫承認巴勒斯坦國之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等各國領袖也宣布將承認巴勒斯坦國，國際上對巴勒斯坦領土嚴重的人道危機日益不安。

人質 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列總理擬控制加薩市 稱結束戰爭最佳途徑

安理會齊批以色列 納坦雅胡堅持己見

跟進法英加！澳洲宣布將正式承認巴勒斯坦國 紐西蘭也在考慮

以色列擬控制加薩市 內唐亞胡闡述終戰5大原則

相關新聞

當難民二度流亡：《邊境風暴》與75年未解的人道問題

在回到家園的情況渺茫，收容國態度又曖昧不明的情況下，部分巴勒斯坦人被迫二度踏上逃難的旅程，去尋找另一個可以安身立命之地。這就是近期上映電影《邊境風暴》（To a Land Unknown）所探討的面向：那些流亡於歐洲的巴勒斯坦難民。

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白...

南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

北韓國防部長今天在官方媒體的報導中表示，如果即將舉行的韓美聯合軍事演習引發挑釁，北韓將採取「堅決反制」的措施

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

菲律賓當局今天說，中國海警船在南海追逐菲律賓巡邏艇時，與中國海軍軍艦相撞，菲方並公布對峙現場的戲劇性影像畫面

半島駐加薩記者遇襲身亡 媒體組織批評以色列

卡達媒體半島電視台（Al Jazeera）週日（8月10日）證實，旗下一位28歲、報導阿拉伯地區的記者夏裡夫（Anas al-Sharif）在加薩城的以色列轟炸中遇害身亡。

美俄歷史交織之地「阿拉斯加」 川普普亭將於15日會談

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。