快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

中央社／ 越南興安省11日綜合外電報導
圖為川普2023年打高爾夫球。美聯社
圖為川普2023年打高爾夫球。美聯社

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白米的微薄補償，此事讓她擔心得夜不能眠。

路透社引述6名消息人士說法報導，高爾夫度假村預計下月動工，並將向數千名當地村民提供類似補償方案，以讓他們離開多年來賴以生存的土地。路透社看到的相關文件也證實了這一點。

這座球場是美國總統川普家族企業在越南的首個合作計畫。在河內與華盛頓進行重要貿易協議談判之際，越南當局已加快計畫審核速度。

消息人士表示，土地開發商目前正下調補償金額預估，最初預估總金額超過5億美元，但這名人士拒絕透露降低原因。

據報導，占地990公頃的球場預定地目前是種植香蕉和龍眼等作物。由於許多農民年紀較大，他們擔心在越南以年輕人為主、蓬勃發展的環境下，很難找到其他生計。

現年50歲的農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）表示，「全村的人都很擔心這項計畫，因為它會占用我們的土地，讓我們失業」。她被要求離開位於越南首都河內附近興安省的200平方公尺農地，而她能獲得的補償金不到越南1年的平均薪資。

監管單位文件和消息人士透露，越南房地產公司「京北都市發展」（KinhBac City Development）及其合作夥伴將向川普集團支付500萬美元的品牌授權費，以開發這座豪華高爾夫俱樂部。俱樂部建成後將由川普家族企業經營，但川普家族不參與投資和農民補償。

越南當局將根據土地面積和位置，確定最終補償標準，預計下月正式批准。

面臨土地徵用風險的5名農民表示，政府已提出每平方公尺農地12至30美元的補償方案。

在越南共產黨治下，農地由國家管理。當局決定收回土地時，農民幾乎沒有發言權。抗議活動屢見不鮮，但通常毫無結果。

越南 農民 川普 高爾夫

延伸閱讀

川普提名前福斯主持人出任聯合國副代表 她發言曾惹怒MAGA

砸大錢遊說沒用…與川普談判 領袖私交最重要

不滿阻礙化石燃料投資 川普想換掉國際能源總署二把手

曾被轟「滿口謊言」的國家讀懂了川普？三招逆轉與美關係

相關新聞

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白...

南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

北韓國防部長今天在官方媒體的報導中表示，如果即將舉行的韓美聯合軍事演習引發挑釁，北韓將採取「堅決反制」的措施

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

菲律賓當局今天說，中國海警船在南海追逐菲律賓巡邏艇時，與中國海軍軍艦相撞，菲方並公布對峙現場的戲劇性影像畫面

半島駐加薩記者遇襲身亡 媒體組織批評以色列

卡達媒體半島電視台（Al Jazeera）週日（8月10日）證實，旗下一位28歲、報導阿拉伯地區的記者夏裡夫（Anas al-Sharif）在加薩城的以色列轟炸中遇害身亡。

美俄歷史交織之地「阿拉斯加」 川普普亭將於15日會談

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。阿...

以色列總理擬控制加薩市 稱結束戰爭最佳途徑

儘管外界要求加薩停火的呼聲日益高漲，以色列總理內唐亞胡今天仍計劃奪下加薩市控制權，打擊武裝團體哈瑪斯的最後據點，他聲稱這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。