川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白米的微薄補償，此事讓她擔心得夜不能眠。

路透社引述6名消息人士說法報導，高爾夫度假村預計下月動工，並將向數千名當地村民提供類似補償方案，以讓他們離開多年來賴以生存的土地。路透社看到的相關文件也證實了這一點。

這座球場是美國總統川普家族企業在越南的首個合作計畫。在河內與華盛頓進行重要貿易協議談判之際，越南當局已加快計畫審核速度。

消息人士表示，土地開發商目前正下調補償金額預估，最初預估總金額超過5億美元，但這名人士拒絕透露降低原因。

據報導，占地990公頃的球場預定地目前是種植香蕉和龍眼等作物。由於許多農民年紀較大，他們擔心在越南以年輕人為主、蓬勃發展的環境下，很難找到其他生計。

現年50歲的農民阮氏香（Nguyen Thi Huong）表示，「全村的人都很擔心這項計畫，因為它會占用我們的土地，讓我們失業」。她被要求離開位於越南首都河內附近興安省的200平方公尺農地，而她能獲得的補償金不到越南1年的平均薪資。

監管單位文件和消息人士透露，越南房地產公司「京北都市發展」（KinhBac City Development）及其合作夥伴將向川普集團支付500萬美元的品牌授權費，以開發這座豪華高爾夫俱樂部。俱樂部建成後將由川普家族企業經營，但川普家族不參與投資和農民補償。

越南當局將根據土地面積和位置，確定最終補償標準，預計下月正式批准。

面臨土地徵用風險的5名農民表示，政府已提出每平方公尺農地12至30美元的補償方案。

在越南共產黨治下，農地由國家管理。當局決定收回土地時，農民幾乎沒有發言權。抗議活動屢見不鮮，但通常毫無結果。