緬甸武裝團體「若開軍」槓上軍政府 矢言轄區不設大選投票站

緬甸勢力最強大的少數民族武裝團體之一「若開軍」（Arakan Army）今天矢言阻撓軍政府在其控制地區舉辦選舉。軍政府聲稱選舉是終結內戰的方式，但若開軍不接受這套說法。

法新社報導，2021年軍事政變引發內戰以來，若開軍已成為反對軍政府的主要勢力之一，如今該組織幾乎掌控整個緬甸西部若開邦（Rakhine）。

軍政府上月底宣布終止政變期間實施的全國緊急狀態，並將於12月舉行大選。

在政變中被迫下台的民主派議員等反對團體矢言杯葛這場選舉；1名聯合國專家也稱這場選舉是個「騙局」，意圖為軍政府持續掌權提供合法理由。

若開軍發言人凱督卡（Khaing Thu Kha）表示，若開軍轄下的若開邦地區將不配合舉辦選舉。根據衝突監測機構數據，若開邦17個城鎮中，有14個在若開軍掌控之下。

凱督卡在直播記者會上說：「缺乏大眾支持的選舉，對人民毫無益處，只會讓他們更加困惑。」

他還說：「這場選舉或許可以在軍事委員會控制的地區舉行，但不准在我們控制的地區…若開邦人民肯定沒興趣參與這次選舉。」

軍政府表示，已針對若開邦的14個城鎮繼續實施緊急狀態措施，以「確保穩定、和平和法治」。