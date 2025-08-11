快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

南韓光復節將特赦83萬多人 含前革新黨黨魁曹國

中央社／ 首爾11日專電

韓國政府今天公布將在15日光復節特赦的名單，包括前祖國革新黨黨魁曹國夫婦，以及SK Networks前會長崔信源、三星電子前副會長崔志成等財經界人士。

韓聯社報導，韓國總統李在明今天下午召開國務會議，通過經法務部赦免審查委員會審查提出的光復節特赦名單，共將特赦83萬6687人，包括許多在前總統文在寅、尹錫悅任內遭檢方調查、判刑的執政黨人士。

報導分析，這次決定可能是基於支持者要求及確保施政動力，不只大舉特赦執政黨人士，連剛入獄沒多久、具有爭議的曹國夫婦也列入其中。曹國去年12月因子女升學舞弊等案，遭法院判處2年有期徒刑定讞後入獄，也因此使被視為下屆總統有力人選之一的他無法參選。

曹國的妻子鄭慶心則因為偽造兒子入學相關資料，同樣在去年12月遭判1年有期徒刑、緩刑2年。

據韓國民調機構Realmeter在4日到8日間對2506名成年男女進行的調查，李在明的施政支持率跌落到56.5%，較前一週下降6.8個百分點。分析指出，年輕世代仍對曹國夫婦為子女升學舞弊一事感到「不公平」、「雙標」，這種情緒導致對特赦名單的不滿，進而影響施政支持度。

特赦 李在明

延伸閱讀

因應川普關稅衝擊 韓越同意力拼雙邊貿易2030年倍增至1,500億美元

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

川普李在明峰會將至 南韓在台海危機扮演何種角色？韓高官回應曝光

李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

相關新聞

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

越南農民阮氏香近日被當局要求遷離農場，以利興建美國總統川普家族投資的高爾夫俱樂部。由於她僅能獲得3200美元和數個月份白...

南韓美國聯合軍演 北韓警告：將堅決反制

北韓國防部長今天在官方媒體的報導中表示，如果即將舉行的韓美聯合軍事演習引發挑釁，北韓將採取「堅決反制」的措施

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

菲律賓當局今天說，中國海警船在南海追逐菲律賓巡邏艇時，與中國海軍軍艦相撞，菲方並公布對峙現場的戲劇性影像畫面

半島駐加薩記者遇襲身亡 媒體組織批評以色列

卡達媒體半島電視台（Al Jazeera）週日（8月10日）證實，旗下一位28歲、報導阿拉伯地區的記者夏裡夫（Anas al-Sharif）在加薩城的以色列轟炸中遇害身亡。

美俄歷史交織之地「阿拉斯加」 川普普亭將於15日會談

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月15日將在阿拉斯加州為俄國與烏克蘭的戰爭舉行關鍵峰會。阿...

以色列總理擬控制加薩市 稱結束戰爭最佳途徑

儘管外界要求加薩停火的呼聲日益高漲，以色列總理內唐亞胡今天仍計劃奪下加薩市控制權，打擊武裝團體哈瑪斯的最後據點，他聲稱這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。