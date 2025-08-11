南韓光復節將特赦83萬多人 含前革新黨黨魁曹國

韓國政府今天公布將在15日光復節特赦的名單，包括前祖國革新黨黨魁曹國夫婦，以及SK Networks前會長崔信源、三星電子前副會長崔志成等財經界人士。

韓聯社報導，韓國總統李在明今天下午召開國務會議，通過經法務部赦免審查委員會審查提出的光復節特赦名單，共將特赦83萬6687人，包括許多在前總統文在寅、尹錫悅任內遭檢方調查、判刑的執政黨人士。

報導分析，這次決定可能是基於支持者要求及確保施政動力，不只大舉特赦執政黨人士，連剛入獄沒多久、具有爭議的曹國夫婦也列入其中。曹國去年12月因子女升學舞弊等案，遭法院判處2年有期徒刑定讞後入獄，也因此使被視為下屆總統有力人選之一的他無法參選。

曹國的妻子鄭慶心則因為偽造兒子入學相關資料，同樣在去年12月遭判1年有期徒刑、緩刑2年。

據韓國民調機構Realmeter在4日到8日間對2506名成年男女進行的調查，李在明的施政支持率跌落到56.5%，較前一週下降6.8個百分點。分析指出，年輕世代仍對曹國夫婦為子女升學舞弊一事感到「不公平」、「雙標」，這種情緒導致對特赦名單的不滿，進而影響施政支持度。